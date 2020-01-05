Оля Полякова показала пляжний образ з Маямі: спокусливе фото

Головна білявка вітчизняної сцени відправилася на узбережжя Атлантичного океану, аби розширювати горизонти своєї творчості. Там зірка ніжиться на сонці біля басейну та сповнюється силами перед майбутнім виступом. Співачка не забуває тішити прихильників відвертими світлинами.

Після гучного святкування Нового року Оля Полякова швидко приступила до своїх професійних обов'язків артиста. Вона вже відправилася до Маямі, де днями відбудеться її концертне шоу. У робочу поїздку вона взяла з собою доньок Алісу та Машу.

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На сторінках свого інстаграму зірка демонструє сімейний відпочинок з дітьми. Разом дівчата відвідують пляжі на узбережжі Атлантичного океану, куштують екзотичні страви та просто насолоджуються відпочинком.

Оля Полякова, яка вміє епатувати своїми сценічними образами, і в житті не забуває про стиль та сексуальність. Вона продемонструвала пляжний образ, опублікувавши змінок в мережі. Співачка позує у суцільному яскравому жовтому купальнику з чорним написом на грудях.

Завдяки вдалому ракурсу всі шанувальники можуть звернути увагу на пишний бюст Полякової, який вона підкреслила численними ланцюжками на шиї. Також на зірці були великі чорні окуляри.

І що ви там,

– лаконічно прокоментувала селфі виконавиця.

Також на сторінці знаменитості з'явилося дотепне відео, на якому 8-річна Аліса танцює під запальний трек.