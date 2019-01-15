"Оркестр при свічах": чим здивує вечір класичної музики у Києві

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"Оркестр при свічах"
"Оркестр при свічах" / Прес-служба

Якщо ви ще не маєте бажання відпускати зимову магію, то концерт класичної музики в романтичній атмосфері – саме те, що треба! Київська агенція "Музичний сад" 20 січня влаштує справжню казку в Центральному Будинку художника, яку повинен відвідати кожен.

Там ви зможете почути дивовижні мелодії "Маленької нічної серенади" Моцарта, "Угорський танець № 5" Брамса, "Лібертанго" Астора Пяццолли, "Шербурські парасольки" Мішеля Леграна та багато інших творів, що не залишать вас байдужими.

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Дивіться виступ М.Скорик "Карпатська рапсодія" онлайн:

У концерті візьме участь провідний Національний президентський оркестр, який обов’язково подарує вам незабутні емоції. Художній керівник – Народний артист України Анатолій Молотай, а диригент концерту – заслужений діяч мистецтв України Сергій Золотарев. Розпочнеться концерт о 20:00, а ціна квитків складе від 150 гривень. Придбати їх ви можете тут за посиланням.


Національний президентський оркестр / Прес-служба

Дивіться виступ Національного президентського оркестру онлайн:

 

Теги: Новини культури Новини Києва LifeStyle Музика Новини України Концерти
Джерело: 24 канал
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