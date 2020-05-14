Отримала набагато більше, ніж втратила, – Регіна Тодоренко про скандал з насильством

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, нещодавно потрапила у гучний скандал з власними висловлюваннями про домашнє насильство, де виправдовувала аб'юзерів. Ці слова отримали чималий резонанс в мережі і лише через кілька тижнів після нападок вона дала відверте інтерв'ю про те, що трапилось.

Після скандалу з Тодоренко, жінка вибачилась у мережі, втім цькування у соцмережах так і не припинились. Згодом за неї заступився її чоловік Влад Топалов, однак в дещо агресивній формі, та вже після пережитих емоцій Регіна взялась за створення документального фільму про домашнє насильство. Про це повідомляє 24 канал.

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13 травня у виданні Meduza з'явилось інтерв'ю, у якому вона зізналась, що навіть вдячна ситуації, що трапилась. Адже саме так вона глибше і краще дізналась про тему домашнього насильства, у якій ніколи особливо не розбиралась.

"Нехай так криво спочатку, але мені цей шанс змінити світ тепер випав. Я не вважаю це покаранням, я вважаю це реальною можливістю зробити щось дійсно варте. У підсумку я рада. Я могла б, отримавши цей удар, цей Хейт, переконати себе, що я сама в усьому винна, замкнутися вдома, вимкнути телефони і плакати, плакати, плакати. Але, слухайте, що толку, якщо б я сиділа зараз і ридала: ох, я така бідна, стільки всього на мене звалилося, пошкодуйте мене. Я б просто потонула в сльозах і все. Я так не роблю. Це не мій метод. Я вмилася, встала, пішла і запитала: "Що я можу зробити, щоб виправити свій косяк, що я можу зробити, щоб допомогти тим, кого образила, і тим, хто потребує допомоги?" – розповіла Регіна Тодоренко.

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Щодо рекламних брендів, які розірвали з нею контракти після скандалу, вона не шкодує, що так сталось. Адже досвід, який вона отримала, є ціннішим, ніж втрачені мільйони.

Отримала набагато більше, ніж втратила. Нехай великою ціною. Нехай ціною грошей. Так, але зате я отримала відповіді на свої питання, які мене мучили 30 років. І я сподіваюся, що відповіді отримали і інші дівчата, яких мучила ця ситуація,

– резюмувала ведуча.

Своє помилкою Тодоренко вважає, що піддала осуду жінок, які постараждали від рук аб'юзерів. Але за свої слова вона відповідає і далі, оскільки була не достатньо компетентна у цій темі.

"Слухайте, я відповідаю за те, що сказала, але не відповідає за те, що почули. Більш того, я вважаю те інтерв'ю, ту розмову, той інцидент вичерпаними. Так, мені важливо було достукатися до тих жінок, які терплять. Але я не мала і не маю ніякого права їх засуджувати. В цьому моя помилка", – додала Регіна Тодоренко.

Окрім цього ведуча додала, що після булінгу в мережі вона зверталась до психологів, а своє направильне трактування думок вона пов'язує із тим, що ніколи сама не віддавалась насильству. Саме тому в неї виник внутрішній протест "А чому ви повинні це все терпіти?" і тд, який неправильно сформулювала і як це потрапило у "саме серце проблеми".