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Отримала набагато більше, ніж втратила, – Регіна Тодоренко про скандал з насильством

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, нещодавно потрапила у гучний скандал з власними висловлюваннями про домашнє насильство, де виправдовувала аб'юзерів. Ці слова отримали чималий резонанс в мережі і лише через кілька тижнів після нападок вона дала відверте інтерв'ю про те, що трапилось.

Після скандалу з Тодоренко, жінка вибачилась у мережі, втім цькування у соцмережах так і не припинились. Згодом за неї заступився її чоловік Влад Топалов, однак в дещо агресивній формі, та вже після пережитих емоцій Регіна взялась за створення документального фільму про домашнє насильство. Про це повідомляє 24 канал.

Варто прочитати Регіна Тодоренко потрапила в скандал через висловлювання про домашнє насильство: відео

13 травня у виданні Meduza з'явилось інтерв'ю, у якому вона зізналась, що навіть вдячна ситуації, що трапилась. Адже саме так вона глибше і краще дізналась про тему домашнього насильства, у якій ніколи особливо не розбиралась.

"Нехай так криво спочатку, але мені цей шанс змінити світ тепер випав. Я не вважаю це покаранням, я вважаю це реальною можливістю зробити щось дійсно варте. У підсумку я рада. Я могла б, отримавши цей удар, цей Хейт, переконати себе, що я сама в усьому винна, замкнутися вдома, вимкнути телефони і плакати, плакати, плакати. Але, слухайте, що толку, якщо б я сиділа зараз і ридала: ох, я така бідна, стільки всього на мене звалилося, пошкодуйте мене. Я б просто потонула в сльозах і все. Я так не роблю. Це не мій метод. Я вмилася, встала, пішла і запитала: "Що я можу зробити, щоб виправити свій косяк, що я можу зробити, щоб допомогти тим, кого образила, і тим, хто потребує допомоги?" – розповіла Регіна Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья! После моего фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз. Фонды не справляются с наплывом обращений - не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия. Я уже перечислила средства в фонд НАСИЛИЮ.НЕТ, с которым сотрудничаю и с которым мы разрабатываем специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи. Если у вас есть возможность помочь фонду, то то вы можете перейти по ссылке у меня в шапке профиля и сделать своё пожертвование с помощью карты. Любая копейка - уже помощь. Если фонд НАСИЛИЮ.НЕТ соберёт больше средств, чем ему сейчас необходимо, он перераспределит деньги по другим кризисным центрам по всей стране. Поможем людям, которым сейчас гораздо хуже, чем нам. Спасибо и берегите себя! #насилиюнет #регинатодоренко

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

 

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Щодо рекламних брендів, які розірвали з нею контракти після скандалу, вона не шкодує, що так сталось. Адже досвід, який вона отримала, є ціннішим, ніж втрачені мільйони. 

Отримала набагато більше, ніж втратила. Нехай великою ціною. Нехай ціною грошей. Так, але зате я отримала відповіді на свої питання, які мене мучили 30 років. І я сподіваюся, що відповіді отримали і інші дівчата, яких мучила ця ситуація,
– резюмувала ведуча. 

Своє помилкою Тодоренко вважає, що піддала осуду жінок, які постараждали від рук аб'юзерів. Але за свої слова вона відповідає і далі, оскільки була не достатньо компетентна у цій темі.

"Слухайте, я відповідаю за те, що сказала, але не відповідає за те, що почули. Більш того, я вважаю те інтерв'ю, ту розмову, той інцидент вичерпаними. Так, мені важливо було достукатися до тих жінок, які терплять. Але я не мала і не маю ніякого права їх засуджувати. В цьому моя помилка", – додала Регіна Тодоренко.

Окрім цього ведуча додала, що після булінгу в мережі вона зверталась до психологів, а своє направильне трактування думок вона пов'язує із тим, що ніколи сама не віддавалась насильству. Саме тому в неї виник внутрішній протест "А чому ви повинні це все терпіти?" і тд, який неправильно сформулювала і як це потрапило у "саме серце проблеми".

Автор: Уляна Журба
Теги: Скандал Регіна Тодоренко LifeStyle
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