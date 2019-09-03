Перед весіллям Джастін Бібер відверто розповів про свою депресію

Поп-співак Джастін Бібер нарешті позбувся депресивного стану та активно готується з Хейлі Болдуін до весілля. Перед церемонією він вирішив пояснити прихильникам, що йому довелось пережити.

На офіційній Instagram-сторінці артист розмістив відповідну заяву, яка вразила відвертістю. 25-річний Джастін Бібер зізнався, що саме слава повпливала на його психологічний стан.

Читайте також: Весілля Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін: як виглядають запрошення на церемонію

"Я пройшов шлях від 13-річного хлопчика з маленького містечка до всесвітньо відомого артиста. У 18 років я не мав жодних уявлень про життя в реальному світі, однак у мене були мільйони доларів і доступ до всього, чого я хотів. Це не найприємніші обставини для кожного. У 19 років я почав вживати важкі наркотики, став злим, скривдженим і нешанобливо ставився до жінок. Я віддалився від усіх, хто мене любив, і відчував, що ніколи не зможу змінитися", – розповів Джастін Бібер.

В один момент артист зрозумів, що страждає від депресії. Тоді впевнений у собі Джастін Бібер уникав публічних виходів та не покидав свій маєток. Думки про суїцид змусили його звернутись за допомогою до медиків. Однак зустріч із Хейлі Болдуін кардинально змінили його життя.

До 20 років я приймав найгірші рішення, про які ви тільки могли подумати, і пройшов шлях від обожнювання до загальної ненависті і засудження. Мені потрібні були роки, щоб налагодити стосунки з близькими і змінити свої звички. На щастя, Бог благословив мене і нагородив людьми, які люблять мене таким, який я є,

– додав Джастін Бібер.

На завершення співак запевнив, що наразі переживає найкращий період. Майбутнє весілля з моделлю Хейлі Болдуін, яке відбудеться 30 вересня, додало йому відповідальності, терпіння і доброти. Водночас Джастін Бібер звернувся до всіх прихильників, які мають такі ж проблеми з депресією, як і в нього. Артист порадив не здаватися і бути сміливим у визнанні недуги.

Що відомо про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін?Стосунки голлівудських знаменитостей опинились в епіцентрі новин ще у вересні 2015 року. Проте після кількох місяців Джастін Бібер вирішив повернутись до співачки Селени Гомес. Та і з цією відомою красунею артист довго не прозустрічався.



У липні 2018 року Джастін Бібер освідчився Хейлі Болдуін на Багамах. Восени 2019 року вони офіційно стали подружжям, звернувшись до місцевого суду Нью-Йорка. Кілька разів закохані переносили дату церемонії, а Джастін боровся із затяжною депресією.