Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська у 2019 році

Всього за пів року Олена Зеленська не тільки привернула увагу всіх українців, але й стала справжнім еталоном стилю. Щоразу перша леді України дивувала громадськість ефектним, витонченим та водночас сучасним вбранням. Тож якими образами відзначилась Олена Зеленська у 2019 році – дивіться у підсумковому матеріалі LifeStyle 24.

Інавгурація президента

Дебютним виходом Олени Зеленської в ролі першої леді України стала урочиста подія, яку вона не могла оминути увагою. 20 травня 2019 року знаменитість стала свідком присяги новообраного президента українському народу. Подія відбулась у залі Верховної Ради, а підтримати Володимира Зеленського прийшла не тільки його дружина, але й колеги по "Кварталу 95" і політики.

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Церемонія інавгурації була знаковою подією у житті подружжя Зеленських, адже саме з того дня вони стали одними з найвпливовіших людей в Україні. Тому до особливого виходу перша леді підготувалась дуже ретельно, зваживши на протокольні норми та додавши до образу символізму.

Перед камерами Олена Зеленська постала у білосніжному костюмі, який символізував мир. Образ складався із сукні та трендового кейпа, що виглядало елегантно і водночас сучасно.



Олена та Володимир Зеленські / Instagram / @olenazelenska_official

Згодом стало відомо, що одяг для першої леді України створював дизайнер Артем Климчук. У коментарі журналу Elle він зізнався, що розумів відповідальність своєї роботи та важливість образу Олени Зеленської. Тому, за словами Артема Климчука, до співпраці він залучив 7 помічників, з якими упродовж тижня створював особливий костюм першої леді. Зокрема, у команді дизайнера були майстри вишивки.

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" Команді з 7 майстрів знадобилися 184 години для виготовлення цього ансамблю – сукні та жакету з кейпом із шовково-вовняного крепу молочного кольору. Для оформлення рукавів сукні та кейпу три майстри з вишивки використовували традиційні українські артизанальні техніки, адаптуючи флористичні й анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку XIX століття", – поділився Артем Климчук.



Розкішний образ Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official

Цікавою була й вишивка, яка виднілась на спині Олени Зеленської. На кейпі першої леді можна було побачити птахів та квіти, виконаних у стилі трипільської культури.



Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Штанні костюми – візитна картка першої леді

Не менш ефектними були й наступні виходи Олени Зеленської. Ще перед інавгурацією президента вона зізналась журналістам, що не прагне наслідувати стиль інших перших леді. Однак дружина президента додала, що переглянула знімки з їхніх публічних виходів, адже вона хоче гідно представляти державу на міжнародному рівні.

У будь-якій країні перша леді – це жінка, яка відіграє важливу роль в житті президента. Що стосується іміджу, я не намагаюся слідувати чиємусь стилю і не намагаюся когось копіювати. Щоб розуміти якісь протокольні нюанси і вникнути в цю тему, я, звичайно, подивилася кілька фотографій, але не більше,

– наголосила Олена Зеленська.

В першу міжнародну поїздку до Брюсселя знана модниця обрала костюм трендового кольору кемел. Образ Олена Зеленська доповнила білосніжною футболкою та кросівками, що виглядало стильно і незвично.

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Олена Зеленська у Брюсселі / Instagram / @olenazelenska_official

Вже наступні виходи Олени Зеленської були більш елегантними. В кожну міжнародну поїздку перша леді України брала штанні костюми різних кольорів, які стали своєрідною її візитною карткою.



Олена Зеленська обирає костюми / Пресслужба

Цікаво, що у міжнародні поїздки Олена Зеленська бере вироби виключно вітчизняних дизайнерів. Таким чином вона популяризує модельєрів, які стрімко підкорюють світ. У журналі Vogue перша леді не приховувала, що у неї часто питають, хто є автором її образу.

Приємно, коли у Нью-Йорку чи Парижі у мене запитують, хто дизайнер мого костюма. А мене запитують. І не так цікаво було б назвати західний бренд, який там і так відомий, – як приємно відкривати світові українських дизайнерів,

– поділилась вона.



Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue / Instagram / @vogue_ukraine

Не костюмами єдиними

Однак не тільки штанні костюми є в гардеробі першої леді України. Олена Зеленська залюбки приміряє сукні та спідниці, які ефектно поєднує з піджаками.

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Не забуває перша леді і про національне вбрання, яке завжди залишається у тренді. Олена Зеленська доречно обрала вишиванку для виходу у Торонто, де пройшла церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору. Синя мідісукня з пишними рукавами допомогла першій леді виділитись серед інших учасників жалобного заходу та символічно показала національну приналежність красуні.



Президентське подружжя України в Канаді / Пресслужба

А от для поїздки до Японії Олена Зеленська підібрала сірий костюм, який вона обрала у колекції бренду Lake Studio. Образ першої леді складався з чорної мідіспідниці та подовженого піджака з вишитою квіткою кульбаби. На перший погляд, звичайний одяг мав приховану символічність. Вбранням Олена Зеленська підкреслити радість від візиту, адже в японській культурі темний колір має протилежне значення, аніж в Україні.

Президент та перша леді України / Пресслужба президента



Стильний образ Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official

Не забуває Олена Зеленська враховувати і модні тенденції. Під час візиту до Литви вона продемонструвала стильну корсетну сукню чорного кольору.



Олена Зеленська в корсетній сукні / Пресслужба

Кардинально інший образ перша леді України показала під час зустрічі з високопосадовцями Ізраїля, яка пройшла у Києві наприкінці серпня. Тоді Олена Зеленська залюбки красувалась перед гостями у розкішній білій сукні з поясом.



Олена Зеленська і Сара Нетаньягу / Instagram / @olenazelenska_official

Візит до Японії

Наприкінці жовтня президентське подружжя взяло участь в особливій події – інтронації імператора Нарухіто. Відтак Володимир і Олена Зеленські здійснили одну з найважливіших міжнародних поїздок 2019 року та завітали до Японії.

Подія мала чіткий регламентований дрес-код, тому перша леді України змушена була врахувати всі тонкощі традицій держави і їхньої культури. З цим Олена Зеленська впоралась завдяки дизайнеру Івану Фролову, який створив для неї два особливі образи.

На самій церемонії перша леді постала перед світовими лідерами у пастельній жовтій сукні, яка символізувала чистість думок та змін. Дизайнер вирішив поєднати українську та японську культури, додавши до образу Олени Зеленської особливі аксесуари.

Для денного виходу на офіційну церемонію інтронізації була зшита сукня-футляр сонячно-жовтого кольору в пастельних тонах. Кольори було обрано з палітри, що відповідають японським традиціям, адже за ними певні відтінки можна носити виключно в конкретні сезони. Ідея костюму полягає у тому, щоб поєднати елементи та крій українського народного костюма з мотивами національного японського одягу,

– розповів Іван Фролов.



Олена Зеленська в Японії / Пресслужба дизайнера



Стильний вихід Олени Зеленської / Пресслужба дизайнера

Саме це вбрання викликало чимало обговорень у мережі. Українці були переконані, що Олена Зеленська порушила головне правило етикету та одягнула одяг кольору імператорської родини, що неприпустимо. Однак, виявилось, що хейтери переплутали Японію та Китай, які мають різні традиції. Наразі вбрання Олена Зеленська виставила на аукціон. Всі кошти перша леді спрямує на благодійність.

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Цікаво, що це було не єдине вбрання, яке українська модниця продемонструвала в Японії. На гала-вечері Олена Зеленська прийшла в сукні з незвичним кроєм.

"Сукня асиметрична, підкреслює талію, має класичний чоловічий крій. Крім того, один із лацканів спадає на плече, що покрите тюлем на тон холоднішим за сукню. На одному рукаві – ручна вишивка розсіяними кристалами, інший рукав – довгий та класичний. Цей образ прикрашає передній шлейф, який простягається від початку шиї до підлоги", – розповів автор вбрання Іван Фролов.



Олена Зеленська на гала-вечорі в Японії / Пресслужба дизайнера

Олена Зеленська – яскравий приклад того, як за лічені місяці можна кардинально змінити своє життя та стиль. Знаменитість, яка воліла б залишатись в тіні свого успішного чоловіка, все ж постала перед публікою та з впевненістю виконує роботу першої леді України. А її прихильникам та хейтерам залишається тільки спостерігати за втіленням соціальних ініціатив Олени Зеленської і насолоджуватись її новими виходами.

Найстильніші виходи Олени Зеленської з часу інавгурації: дивіться у відео