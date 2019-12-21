Підсумки року: Time назвав 28 жінок, які першими досягли історичних успіхів у своїй галузі

Американське видання Time оприлюднило список жінок, які стали резонансними постатями в світовій історії цьогоріч. Сміливі та амбітні вони спромоглися власним прикладом зруйнувати закостенілі упередження. Time назвало найвпливовіших представниць у сфері політики, спорту, моди та кінематографу.

Жінки впродовж сотні років борються за рівні права на світовій арені. Журнал Time опублікував імена тих, хто спромоглися змінити хід історії та стали першими представницями прекрасної частини людства у найрізноманітніших галузях.

Читайте також: Малюковий бум: які знаменитості народили у 2019 році

Деб Хааланд і Шаріс Девідс

Перші жінки представниці корінного народу Америки, що стали членами Конгресу США. За понад 200 років американської історії представниць корінного населення не обирали до жодної з палат Конгресу. Але 2018 року Хааланда обрали в Нью-Мексико, а Девідс – у штаті Іллінойс. Обидві жінки склали присягу як члени палати представників США 3 січня цього року.



Деб Хааланд і Шаріс Девідс / Time

Гіта Гопінат

Перша жінка, що отримала посаду головного економіста МВФ.



Гіта Гопінат / Time

Ільхан Омар і Рашида Тлаіб

Перші жінки мусульманки, що стали членами конгресу США.



Ільхан Омар і Рашида Тлаіб / Time

Ненсі Пелосі

Перша жінка, обрана спікером Палати представників Конгресу США. Протягом більш ніж трьох десятиліть у Конгресі Пелосі допомагала привернути увагу уряду до реформи Уолл-стрит, прав геїв на належне медичне обстуговування і тепер виступає за імпічмент президента Дональда Трампа.



Ненсі Пелосі / Twitter / @SpeakerPelosi

Сандра О

Перша жінка азіатського походження, яка отримала дві нагороди Золотий глобус. Першу відзнаку вона отримала за другорядну роль в американському медично-драматичному серіалі "Анатомія Грей", а другий Золотий глобус за роль аналітика Служби безпеки в драматичному трилері "Вбиваючи Єву".



Сандра О / Twitter / @IamSandraOh

Cardi B

Перша жінка, що отримала нагороду за кращий реп-альбом премії Греммі. Її хіт "Bodak Yellow" три тижні поспіль очолював чарт Billboard.

Рут Картер

Перша жінка афроамериканка, нагороджена премією Оскар в номінації "Найкращий художник по костюмах".



Рут Картер / Getty images

Мікейла Шиффрін

Перша жінка лижниця, яка виграла всі 17 етапів Чемпіонату світу з гірськолижного спуску.

Яліца Апарісіо

Перша представниця корінних народів Америки, номінована на премію Оскар за кращу жіночу роль у фільмі "Рома".

Карен Уленбек

Перша жінка, що отримала Абелівську премію з математики.



Карен Уленбек / Time

Тенгку Маймун Туан Мат

Перша жінка, що стала Верховною суддею Малайзії.

Ріанна

Перша жінка-афроамериканка, що очолила бренд, який увійшов до складу міжнародного модного холдингу LVMH. Співачка стала першою жінкою-афроамериканкою, чий альбом протримався в чарті Billboard 200 протягом 200 тижнів.

Алі Строкер

Перша жінка в інвалідному візку, що отримала нагороду Tony.

Джанет Мок

Перша жінка-трангсгедер, яка підписала контракт з Netflix.

Лора Єгер

Перша жінка, яка очолила армійську піхотну дивізію армії США.



Лора Єгер / Time

Лі На

Перша жінка азіатського походження, зарахована до Міжнародної тенісної зали слави.



Лі На / Instagram / @lina_tennis

Вонгечі Муту

Перша майстриня, чиї роботи демонстрували на фасаді Музею мистецтв Метрополітен.



Вонгечі Муту / Time

Зузана Чапутова

Перша жінка, що стала президентом Словаччини.