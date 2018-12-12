Пікантні сцени та зізнання: актори фільму "Секс і нічого особистого" розповіли деталі зйомок

У середу, 12 грудня, у Львові стартували допрем'єрні покази української комедії "Секс і нічого особистого". Знамениті актори поспілкувались з журналістами та глядачами, поділившись пікантними деталями.

Як зізнались актори фільму "Секс і нічого особистого" журналістам 24 каналу, зйомки комедії здебільшого проводились у Львові. Відтак саме з цього мальовничого міста розпочався допрем'єрний показ фільму.

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Пікантність комедії розпочинається з назви, однак, за словами режисера Ольги Ряшиної, фільм розповідає про те, як будувати стосунки. Тому молоді люди зможуть багато почерпнути з кінострічки.

Так, назва провокаційна, але ми розповідаємо про відносини між людьми, про те, як впливає виховання на майбутнє людини, як чоловік та жінка повинні спілкуватись між собою, що чоловік має знати та робити, щоб його жінка була щаслива. Так, там навіть таке є,

– з гумором розповіла Ольга Ряшина.

Режисер додала, що багато часу витратила на підбірку саундтреків. За її словами, вона намагалась відкрити для молоді нових виконавців, які є менш відомими, однак дуже талановитими. Окрім цього, у фільмі дебютували чимало акторів.



Секс і нічого особистого: головні герої / 24 канал

Головні герої "Секс і нічого особистого", Роман Луцький та Анжеліка Ніколаєва, постануть перед глядачами в пікантних ситуаціях. Проте, за їхніми словами, фільм не буде вульгарним.

"Насправді, з Романом було дуже легко, весело та комфортно. Я сміялась до сліз з його жартів. В нас не було якогось сорому, ми про це не думали, тому все вийшло без якоїсь вульгарності", – розповіла Анжеліка Ніколаєва.

Акторка зізналась, що одну з відвертих сцен їм довелось знімати на день народження Романа Луцького. Відтак вся знімальна група жартувала, що такий епізод – своєрідний подарунок для іменинника.



"Секс і нічого особистого": пікантні сцени / Планета кіно

Я би додав, що на етапі формування сценарію ми зробили все, щоб головним акторам максимально було комфортно. Тому там є сцени, що і вона його, і він її. Ми за гендерну рівність. Плюс Луцький гарно цілується, це не я вигадав, а мені Анжеліка сказала,

– з гумором додав Сергій Притула.

Варто зазначити, що у кінострічці популярний телеведучий та шоумен постає у ролі досвідченого наставника, який може дати пораду в досить інтимних питаннях. Сергій Притула пожартував, що у житті він сам не потребував таких підказок від друзів.

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"У компаніях хлопців, замолоду, коли 15, 16, 17 років, то ще щось обговорюють, але так, щоб я звертався зараз до друзів, в такому віці… Я вже другий раз одружений, все знаю. А як не знаю, мені Луцький розказує. Це тільки в фільмі я його наставник, а в житті все навпаки", – з гумором розповів Сергій Притула.

Головна прем'єра комедії "Секс і нічого особистого" запланована на 20 грудня. Фільм вже має чималий успіх в Україні, відтак має шанси встановити рекорд у прокаті.

Трейлер до кінострічки "Секс і нічого особистого": дивіться відео