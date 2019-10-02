Після скандалу з пресою: Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з африканською молоддю

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

У середу, 2 жовтня, десятиденний тур герцогів Сассекських Африкою офіційно завершується. Проте, незважаючи на це, фінальний день королівської подорожі насичений подіями, у списку яких – зустріч з місцевою молоддю у Південній Африці.

Черговий день королівського туру Африкою розпочався рано-вранці, адже саме сьогодні, 2 жовтня, принц Гаррі і Меган Маркл повертаються до Лондона. Незважаючи на неприємності з одним із британських видань, принц Гаррі і Меган Маркл вийшли до своїх прихильників у чудовому настрої.

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Напередодні герцогиня Сассекська провела лекцію для жінок, яку присвятила освіті, а сьогодні вони разом зі своїм чоловіком здійснили вихід в одному зі селищ під Йоганнесбурґом. Там вони зустрілися з місцевою молоддю, обговоривши проблеми безробіття у Південній Африці.

Представники молодіжної організації влаштували для королівської сім'ї екскурсію по центру населеного пункту, а також поділилися знаннями, які надбали завдяки програмі по боротьбі з безробіттям.

Для виходу до молоді Меган Маркл обрала сукню-сорочку молочного відтінку, яку доповнила помаранчевими сережками з бахроми та світлими замшевими туфлями на підборах.

Меган Маркл
Меган Маркл на зустрічі з молоддю ПАР / Getty Images 

Після спільно проведеного часу з молоддю у герцогів Сассекських запланована зустріч з Грасою Машел, вдовою Нельсона Манделли, який з 1994 до 1999 року був президентом ПАР та ще кілька офіційних виходів.

Принц Гаррі і Меган Маркл в турі Африкою
Принц Гаррі та Меган Маркл здійснюють завершальні виходи під час туру Африкою / Getty Images 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

 

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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