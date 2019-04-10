Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"

Увесь світ із нетерпінням чекає виходу фінального сезону "Гри престолів". Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати вам біографії акторів "найхолоднішої" сім'ї – родини Старків.

Санса, Арія, Бран, Роб та Джон – усі вони стали улюбленцями мільйонів прихильників. Як вони здобули славу, що відомо про особисте життя та інші цікаві деталі – читайте у нашому матеріалі.

Читайте також: Софі Тернер з "Гри престолів" виходить заміж за співака Джо Джонаса

Софі Тернер – Санса Старк

Британка народилась у графстві Нортгемптоншир. Щойно дівчинці виповнилося 2 роки, сім'я акторки переїхала в Йоркшир. Мати актриси, Саллі Тернер, була вихователем в дитячому саду і працювала з дітьми, які потребують особливої уваги. Батько ж акторки, Едді Тернер – займається власним бізнесом. У Софі є старші брати Джеймс і Вілл, сама ж акторка тепло відгукується про своє дитинство.

У нас був свинарник, комори та загорода і ми використовували будь-яку можливість покопатися у бруді,

– ділиться спогадами Софі.

Ще до власного народження акторку спіткала драма. Мати дівчинки завагітніла втретє – двійнею, проте через проблеми з протіканням вагітності, на світ з'явилась лише Софі. На цьому проблеми не завершились.

У одному з інтерв'ю, вона зізналась, що довгий час хворіла на трихотиломанію. Через це у дитинстві висмикала собі вії. А коли подорослішала, то спалила усі дитячі знімки, на яких було помітно, що вій немає.

"Гра престолів" – світова слава Тернер

У 2010, коли Софі було 14 років, її затвердили на роль старшої доньки Неда Старка у серіалі "Гра престолів". Задля того, аби отримати цю роль, дівчині довелось пофарбуватись у рудий колір. Зірка жодного разу не шкодувала про це рішення і навіть розповідала, що їй дуже комфортно у цьому образі, саме тому так довго залишалась рудою.



Санса Старк – перша та безумовно вдала роль Софі Тернер

Акторка полюбила свою героїню настільки, що стала із нею одним цілим.

Ми з Сансою виросли разом. Коли я читаю сценарій, то можу заплакати на тих моментах, коли з нею щось трапляється. Між нами існує зв'язок, я відчуваю все, що відчуває вона,

– про це Софі розповідала у одному із інтерв'ю для британського журналу.

Любов Софі до Санси проявилась навіть у найменших деталях. Відтак, опісля завершення зйомок першого сезону, Софі забрала до себе лютововчицю Леді, яка була її талісманом у "Грі престолів".

Особисте життя зірки

У 2014 році з'явилася інформація, що у зірки роман з Джеймсом МакВеєм – гітаристом гурту The Vamps. Музикант зізнався, що познайомився з рудоволосою красунею у Twitter.



Софі Тернер та Джеймс МакВей

Пару часто помічали на різних фестивалях та вечірках разом. Коли Софі навідувалась до Лондона, то вони проводили разом майже всі вікенди. Проте, ця дружба так і не переросла ні у що більше.

У 2016 році з'явились чутки, що зірка зустрічається із співаком Джо Джонасом. Проте пара донедавна не афішувала свої стосунки, не з'являлась на червоній доріжці разом.



Софі Тернер та її коханий Джо Джонас

В одному з інтерв'ю Софі розповіла, що вони із Джо живуть наче в акваріумі, а будь-яка згадка про них набуває шаленого розголосу. Саме тому пара вирішила не афішувати про свої стосунки. Радісну звістку про заручини опісля року стосунків Тернер виклала на своїй сторінці в Instagram.

Акторка поширила фото, на якому виблискує каблучка із підписом "i said yes".

Невдовзі, пара відсвяткувала заручини, на які запросила найближчих друзів та рідних.

Мейсі Вільямс – Арія Старк

Мейсі народилася 15 квітня 1997 в Англії. Перші роки її життя пройшли в Брістолі. Вона – молодша донька, всього в її сім'ї четверо дітей. Мейсі була маленькою, коли її батьки розлучилися. Незабаром мати знову вийшла заміж і переїхала в графство Сомерсет, де жив вітчим майбутньої актриси. Там дівчинка закінчила початкову школу, потім навчалася в школі Нортон Хілл та коледжі. В останньому вона вивчала хореографію і театральне мистецтво.



Мейсі росла разом із своєю героїнею із "Гри престолів"

Першим випробуванням для Мейсі Вільямс став кастинг другого сезону "Моєї жахливої няні".

Читайте також: Зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс прикрасила обкладинку глянцю: ефектні фото

Дівчинка блискуче проходила відбір за відбором, дійшла до фіналу. Від претендентки без сценічної освіти такого ніхто не очікував, але в фіналі вона все ж поступилася Ліл Вудс, якій і дісталася роль.



Родина Старків: Санса, Арія, Бран, Джон Сноу

Програш за крок до перемоги не зламав починаючу актрису, а навпаки, стимулював її прийти на кастинг "Гри престолів". Мейсі пробувалася на роль Арії. І врешті пройшла та отримала цю роль. Стала однією з п'яти дітей благородної родини Старків.

Річард Медден – Роб Старк

Річард Медден – талановитий актор, що полюбився глядачам за емоційність і щирість гри. Найбільшу популярність акторові принесла роль Роба Старка культової саги "Гра престолів". Актор народився 19 червня 1986 року в Елдерслі, що в Шотландії.



Річард Медден у юності

Батько Річарда працював в місцевому пожежному підрозділі, мати викладала в школі. В інтерв'ю Медден зізнався , що ріс скромним і сором'язливим. Це навіть заважало хлопчикові знайомитися з однолітками. Батьки Річарда віддали сина в театральну студію, щоб допомогти йому подолати сором'язливість.



Роль Роба Старка принесла Річарду світову славу

Після "Гри престолів" Річарда Меддена буквально засипали пропозиціями про співпрацю. У 2012-му вийшла картина "Пташина пісня" Філіпа Мартіна. У цій військовій драмі Річарду дісталася роль капітана Вейра. А роком пізніше актор з'явився в зворушливій романтичній історії, що отримала назву "Обіцянка".

Ісаак Хемпстед-Райт – Бран Старк

Ісаак Вільям Хемпстед народився 9 квітня 1999-го року в Лондоні. Пізніше сім'я переїхала в містечко Фавершем графства Кент в Південно-Східній Англії, там хлопчик закінчив державну гімназію спільного навчання.



Айзек Хемпстенд-Райт у дитинстві

Паралельно з навчанням в гімназії вивчав акторську майстерність в молодіжному театрі Кент в Кентербері і працював на знімальному майданчику в Белфасті.



Айзек у ролі Брана Старка

Окрім ролі Брана Старка, юнак озвучував Ейдана в мультсеріалі "Гріффіни", троля на ім'я Еггс в мультфільмі "Сімейка монстрів" і Джека в "Хуліганських казках". За роботу в "Сімейці монстрів" в 2015-му році нагороджений премією Behind the Voice Actors Awards.

Особисте життя Ісаака Райта

Дружні, або не зовсім, стосунки, які зав'язалися під час роботи над серіалом, пов'язують Ісаака з Нелл Тайгер Фрі (у фільмі Мірцелла Ланістер). Молодь часто "зависає" разом в розважальних лондонських клубах.



Айзек та Нелл на вечірці у лондонському клубі

Кіт Харінгтон – Джон Сноу (Ейґан Таргаріен)

Народився 26 грудня 1986 року у Вустерширі, Великобританія. Повне ім'я – Крістофер Кейтсбі Харрінгтон. В юні роки Харрінгтон мріяв стати журналістом, військовим кореспондентом і кінооператором. З 1992 по 1998 рік навчався в Саутфілдскій початковій школі. Потім до 2003-го року – в середній школі Чантрі.



Кіт Херінгтон у юності

Після закінчення середньої школи відвідував коледж Вустер, де вивчав акторську майстерність. Актор розпочинав свою кар'єру ролями в театрі. Проте світову акторську славу йому принесла саме гра в екранізації "Пісні льоду та полум'я". Там йому дісталась одна із головних ролей – байстрюка Джона Сноу.

Особисте життя актора

На знімальному майданчику у Кіта народились почуття до колеги по серіалу – Леслі Роуз, представниці старовинного шотландського роду. Після п'яти років стосунків, у вересні 2017-го року вони оголосили про заручини. 23 червня 2018-го року Кіт Харінгтон і Леслі Роуз одружилися.



Церемонія одруження Кіта та Леслі пройшла у Шотландії

Найвідоміша фраза Леслі Роуз (Іґріт) у "Грі Престолів" :

Нічого ти не знаєш, Джон Сноу.

Допоки ви чекаєте новий та фінальний сезон "Гри Престолів", пропонуємо пройти тест, який персонаж із цього серіалу вам найближчий по духу.