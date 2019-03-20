Поки тата нема, – Іванка Трамп розвеселила знімком із сином

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Іванка Трамп із сином
Іванка Трамп із сином / Instagram / @ivankatrump

Донька чинного президента США та успішний політик Іванка Трамп завжди знаходить вільний час для свого блогу. Там вона залюбки хизується новими досягненнями Білого дому і показує ідеальні образи. Однак не тільки бездоганні знімки є в колекції Іванки Трамп, але й кумедні.

Всі прихильники звикли бачити Іванку Трамп у розкішних брендових вбраннях, які доводять, що офісні класичні речі можуть виглядати ще й стильно. Проте, коли камери не знімають кожен крок політика, вона обирає зовсім інший стиль. 

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Днями Іванка Трамп продемонструвала це на сімейному фото. Донька президента постала у темному спортивному костюмі, який, мабуть, часто одягає вдома. Волосся політика було зібране у хвостик. Разом зі своїм сином – 2-річним Теодором – вона вмостилась на кухонному столі та, як багато американців, смакувала куплену їжу із фаст-фуду. 

Коли тата нема, – з гумором написала Іванка Трамп, демонструючи дозвілля з сином. 

Ймовірно, буденний знімок зірковій матусі допомогли зробити її старші діти – 7-річна Арабелла або ж 5-річний Джозеф. В одному з інтерв'ю Іванка Трамп зізнавалась, що з дітьми намагається проводити багато часу, пізнаючи їхні нові захоплення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Таке кумедне сімейне фото неабияк сподобалось її прихильникам. Тисячі людей засипали Іванку Трамп компліментами, а фото опинилось у багатьох світових ЗМІ. 

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Теги: LifeStyle Іванка Трамп Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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