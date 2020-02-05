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Помер актор серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба: що про нього відомо

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Помер актор Дмитро Бульба / Фото з відкритих джерел

На 54-му році життя, у ніч на 5 лютого, помер російський актор Дмитро Бульба, який зіграв у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Дорожній патруль", "Ментовські війни". Востаннє Бульба знявся у 2017 році в серіалі "Шеф. Гра на підвищення".

Про смерть актора повідомила прес-служба театру "Майстерня".

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"Не стало унікального артиста і останнього російського трагіка Дмитра Бульби. Безсрібника і пілігрима, що живе в нескінченному пошуку, у розладі з собою і оточуючим світом, живого, чуттєвого і безкорисливого. Таким був Дмитро Бульба. Світла пам'ять", – зазначається в повідомленні театру.

дмитро бульба
Дмитро Бульба

Що відомо про Дмитра Бульбу?

Дмитро Бульба народився в 1966 році в Санкт-Петербурзі. У 1983 році вступив в ЛГІТМіК. Після інституту працював у ТЮГу ім. Брянцева, знімався в кіно. Справжня слава до нього прийшла після прем'єри вистави "Злочин і покарання" Григорія Козловського, в якому зіграв Свидригайлова.

Після цього він знімався в постановках "Ліс", де Бульба зіграв складну роль Геннадія Нещасливцева. Талант актора гідно оцінив Сергій Юрський, назвавши його генієм.

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Дмитро Бульба помер у 53 роки

Як зазначають працівники театру "Майстерня", з 2000-х років Дмитро Бульба майже не працював за фахом. Зрідка репетирував у якомусь спектаклі, знімався в невеличких ролях в кіно і серіалах, але потім знову пропадав, замикався в собі, не виходив на зв'язок.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle
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