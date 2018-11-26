Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі: відома причина смерті

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Бернардо Бертолуччі
Бернардо Бертолуччі / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 26 листопада, помер оскароносний режисер Бернардо Бертолуччі. Стало відомо, що італієць помер у 78 років від раку.

Бернардо Бертолуччі помер у себе вдома в Римі. Смерть настала після ускладнень від онкологічного захворювання. Про це повідомляє видання The Guardian

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Зазначається, що чоловік понад 10 років був прикутий до інвалідного візка у результаті невдалої операції з видалення міжхребцевої грижі. 

Легендарні фільми, які зняв режисер: "Останнє танго в Парижі", "Маленький Будда", "Останній імператор", "Краса, що вислизає" і "Двадцяте століття". 

Трейлер фільму "Останнє танго у Парижі": дивіться відео

 

Остання робота Бернардо Бертолуччі – "Я і ти" (2012 рік).

Трейлер фільму "Я і ти": дивіться відео

 

Режисер здобув безліч кінонагород: "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA, премії Берлінського, Каннського та Венеціанського кінофестивалю та багато інших. Крім того, Бернардо має іменну зірку на голлівудській "Алеї слави".

Бернардо Бертолуччі
Бернардо Бертолуччі отримав іменну зірку "Алеї слави"

Теги: LifeStyle Втрати Кіно
Джерело: Lifestyle
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