Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі: відома причина смерті

У понеділок, 26 листопада, помер оскароносний режисер Бернардо Бертолуччі. Стало відомо, що італієць помер у 78 років від раку.

Бернардо Бертолуччі помер у себе вдома в Римі. Смерть настала після ускладнень від онкологічного захворювання. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Зазначається, що чоловік понад 10 років був прикутий до інвалідного візка у результаті невдалої операції з видалення міжхребцевої грижі.

Легендарні фільми, які зняв режисер: "Останнє танго в Парижі", "Маленький Будда", "Останній імператор", "Краса, що вислизає" і "Двадцяте століття".

Трейлер фільму "Останнє танго у Парижі": дивіться відео

Остання робота Бернардо Бертолуччі – "Я і ти" (2012 рік).

Трейлер фільму "Я і ти": дивіться відео

Режисер здобув безліч кінонагород: "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA, премії Берлінського, Каннського та Венеціанського кінофестивалю та багато інших. Крім того, Бернардо має іменну зірку на голлівудській "Алеї слави".



Бернардо Бертолуччі отримав іменну зірку "Алеї слави"