Помер творець "Губки Боба" Стівен Хілленберг

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Помер творець "Губки Боба" Стівен Хілленберг
Помер творець "Губки Боба" Стівен Хілленберг / Фото з відкритих джерел

Помер творець відомого мультсеріалу "Спанч-Боб Квадратні Штани" ("Губка Боб") Стівен Хілленберг. Аніматора не стало у віці 57 років, а причиною смерті став бічний аміотрофічний склероз, виявлений у березні 2017 року.

Про це повідомляє Variety.

Телеканал Nickelodeon, який транслює мультсеріал про Губку Боба, висловив співчуття у зв'язку зі смертю Хілленберга. Представники телеканалу зазначили, що оригінальні персонажі мультиплікатора і всесвіт Бікіні Боттом завжди нагадуватимуть про цінності оптимізму, дружби і безмежної сили уяви.

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Стів наповнив серіал "Губка Боб Квадратні Штани" унікальним почуттям гумору і наївністю, що принесло радість цілим поколінням дітей і сім'ям у всьому світі,
– заявили в Nickelodeon.

Хілленберг почав кар'єру аніматора в 1987 році. З 1993 по 1996 рік працював на телебаченні як режисер і сценарист шоу на Nickelodeon "Нове життя Рокко".

Перша серія культового мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани" вийшла 1 травня 1999 року. На сьогодні серіал налічує близько 250 серій. Шоу отримало безліч премій і було перекладене більш ніж 60 мовами.

Що таке бічний аміотрофічний склероз? Невиліковне рідкісне нейродегенеративне захворювання невідомого походження, яке вражає моторну систему. Найчастіше хворі помирають від дихальної недостатності.

На бічний аміотрофічний склероз хворіли такі відомі люди як Лу Геріг, Стівен Гокінг, Генрі Воллес. У суспільстві хвороба відома через проведену кампанію Ice Bucket Challenge, вигадану для збору грошей для вирішення проблеми бічного аміотрофічного склерозу.

Теги: LifeStyle Кіно Втрати
Джерело: Lifestyle
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