Померла Зінаїда Цесаренко – заслужена артистка України

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Померла Зінаїда Цесаренко – біографія артистки України
Померла Зінаїда Цесаренко / Фото з відкритих джерел

Заслужена артистка України та актриса Національного театру ім. І. Франка Зінаїда Цесаренко померла в середу, 27 березня. У день, коли весь світ святкує Міжнародний день театру, вона пішла з життя у віці 82 роки.

Про смерть талановитої української артистки повідомив театральний критик і журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко пішла з життя в день, коли святкують Міжнародний день театру. Олег Вергеліс опублікував світлини актриси театру ім. І. Франка, на яких вона постала в сценічних образах.

Завжди пам'ятатиму. Світла пам'ять,
– прокоментував фото театральний критик.

 

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Теги: LifeStyle Втрати
Джерело: LifeStyle 24
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