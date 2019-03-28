Померла Зінаїда Цесаренко – заслужена артистка України
Заслужена артистка України та актриса Національного театру ім. І. Франка Зінаїда Цесаренко померла в середу, 27 березня. У день, коли весь світ святкує Міжнародний день театру, вона пішла з життя у віці 82 роки.
Про смерть талановитої української артистки повідомив театральний критик і журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці у Facebook.
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За його словами, заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко пішла з життя в день, коли святкують Міжнародний день театру. Олег Вергеліс опублікував світлини актриси театру ім. І. Франка, на яких вона постала в сценічних образах.
Завжди пам'ятатиму. Світла пам'ять,
– прокоментував фото театральний критик.
Джерело: LifeStyle 24
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