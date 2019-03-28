Померла Зінаїда Цесаренко – заслужена артистка України

Заслужена артистка України та актриса Національного театру ім. І. Франка Зінаїда Цесаренко померла в середу, 27 березня. У день, коли весь світ святкує Міжнародний день театру, вона пішла з життя у віці 82 роки.

Про смерть талановитої української артистки повідомив театральний критик і журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці у Facebook. Читайте також: Козак, що впав з коня та помер на Хортиці, виявився відомим актором За його словами, заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко пішла з життя в день, коли святкують Міжнародний день театру. Олег Вергеліс опублікував світлини актриси театру ім. І. Франка, на яких вона постала в сценічних образах. Завжди пам'ятатиму. Світла пам'ять,

– прокоментував фото театральний критик.