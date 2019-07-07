Портрет Сталіна, Троцький і маленькі подружні зради: те, чого ви не знали про Фріду Кало

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Фріда Кало та Дієго Рівера
Фріда Кало та Дієго Рівера / marasanchezllorens.wordpress.com

Про походеньки чоловіка мексиканської художниці Фріди Кало ходять легенди. Та хоч мисткиня і засуджувала Дієго Ріверу за зради, проте сама інтимних пригод не цуралась. Художниця мала чисельні інтимні зв'язки як з чоловіками, так і з жінками.

Наприклад, за відомими на весь світ портретами художниці, які зробив американський фотограф Ніколас Мюррей, стоять 10-річні романтичні стосунки.

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Ніколас Мюрей (ліворуч) з Фрідою Кало (поруч із Мюреєм)

Вони познайомились у 1931 році. Мюрей тоді розлучився із другою дружиною, а Кало вже третій рік була дружиною Рівери. Фотограф пропонував мисткині завершити нещасливі стосунки із її чоловіком та вийти за нього. Хоч Кало і не погодилась, та після завершення їхнього роману у 1941 році вони лишилась друзями аж до смерті художниці.


Портрет Фріди Кало, зроблений Ніколасом Мюрреєм

На інший роман вплинули політичні погляди Фріди. Як би це не різало українське декомунізоване вухо, але мисткиня була палкою прихильницею комуністичних ідей. У 1927 році навіть вступила у Комуністичну партію Мексики.


Кало була затятою комуністкою

У 1937-му, тікаючи від радянського режиму та шукаючи політичного притулку, головний ворог Сталіна Лев Троцький оселився у "блакитному будинку" Кало та Рівери. Фріда зачарувала радянського ідеолога, і вони швидко стали близькими.


Фріда Кало і Лев Троцький

Бурхливий роман розгортався прямо під носом у їхніх подружніх половинок. Але тривав він не довго. Троцький швидко набрид Кало, а його дружина взяла ситуацію під свій контроль та переконала чоловіка переїхати. І наполягла, аби він не забирав подарований Фрідою автопортрет, який висів у його кабінеті.


Фріда Кало "Автопортрет, присвячений Льву Троцькому", 1937 рік

Цікаво, що стосунки із Троцьким ніяк не вплинули на ставлення художниці до Сталіна, який неодноразово намагався вбити свого ворога №1. Коли вона дізналась про смерть диктатора, то розпочала роботу над картиною "Фріда перед портретом Сталіна", але не встигла завершити полотно.


Фріда Кало "Фріда перед портретом Сталіна"

Що зробила Фріда Кало, коли дізналась, що її чоловік Дієго Рівера зраджує їй із її ж сестрою – читайте у матеріалі 24 каналу "Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою". 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
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