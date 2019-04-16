Пожежа в Нотр-Дамі: Джамала відреагувала на інцидент

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Пожежа в Нотр-Дамі: реакція Джамали
Пожежа в Нотр-Дамі: реакція Джамали / Instagram / @jamalajaaa

У Франції спалахнула одна з найвеличніших пам'яток архітектури – Собор Паризької Богоматері. На новину вже відреагували світові політики та представники шоу-бізнесу. Не оминула увагою інцидент і українська співачка Джамала.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила щемливий допис та фото, зроблене біля паризького Нотр-Даму. Джамала пригадала, як відбулась її одна з поїздок до романтичної столиці Франції. Тоді співачка презентувала фільм "Поводир", у якому зіграла одну з головних ролей. 

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"Вчорашні сумні події, пов'язані з Нотр-Дамом, мимоволі нагадали про мою поїздку в Париж. Це було рівно 4 роки тому, в квітні 2015.
У Париж я вирушила з важливою місією – представляти французькій публіці фільм "Поводир" в рамках "Днів українського кіно", – розповіла співачка. 

Джамала також пригадала, що сам Париж і його перлина – Собор Паризької Богоматері – справили на неї неймовірне враження. Артистка годинами проходила вулицями міста, насолоджуючись краєвидами. 

На пам'ять залишилися фото і враження, якими я поділилася з Bestin.UA: "... про сам Париж можна говорити годинами. Я багато ходила пішки, жадібно вдивлялася в місто, боялася щось пропустити, не помітити. Я лінивий турист, задовольняються тим, що бачу, що не вчитуючись в путівники. В цьому є свій кайф, ти сприймаєш красу в чистому вигляді, не відволікаючись на додаткову інформацію. Вражаюче, як легко в Парижі народжується красиве". А зараз можна сказати: "як легко його можна втратити",
– додала із сумом Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері?

Нотр-Дам або Собор Паризької Богоматері – одна з найпопулярніших пам'яток Парижа, яка є його своєрідною візиткою. Будівлю зводили майже 200 років – з середини ХІІ до середини XIV століття.

15 квітня 2019 року світові ЗМІ вибухнули новиною: частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції пообіцяв відновити Нотр-Дам. 

Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

 

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Теги: Пожежа в Нотр-Дамі LifeStyle Новини LifeStyle Джамала Музика
Джерело: LifeStyle 24
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