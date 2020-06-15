Представники Американської кіноакадемії оприлюднили чергові зміни до вручення престижної нагороди Оскар. Цього разу у Голлівуді вирішили встановити регламентовану кількість кінострічок, що можуть претендувати на нагороду "Найкращий фільм".

Нові правила Оскару

Відповідну інформацію представники Американської кіноакадемії розмістили на офіційному сайті. З 2021 року на перемогу в номінації "Найкращий фільм" будуть претендувати 10 новинок кіно. Ця кількість чітко прописана в нових правилах та більше не буде змінюватись. Таким чином Кіноакадемія США хоче приділити увагу роботам темношкірих та азійських режисерів.

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Цікаво, що досі на нагороду претендували не більше 10 стрічок. Однак бували роки, коли в номінації було представлено менше робіт. До прикладу, у 2019-му за відзнаку боролись 8 режисерів, а у 2020-му – 9.

Окрім цього, зміняться і правила розгляду кінострічок. Експерти будуть переглядати роботи номінантів упродовж року, тому Кіноакадемія "зрівняє шанси і забезпечить можливість перегляду всіх відповідних фільмів".

Чого ще чекати від церемонії Оскар

Це не перші зміни до правил вручення нагород Оскар, які Американська кіноакадемія запровадила в час карантину. Так, сама церемонія вперше відбудеться не взимку, а в червні 2021 року. Остаточної дати поки не називають, однак пояснюють, що таким чином десятки стрічок, прем'єри яких перенесли через пандемію, зможуть претендувати на премію. Також невідомо, чи відбудеться сама церемонія, чи, як і багато інших, перейде в онлайн-режим.

Кінострічки зможуть отримати статуетки, навіть якщо були презентовані на стрімінгових платформах. Але на розгляд експертів фільм мають передати не пізніше, ніж за 60 днів після прем'єри. Зміниться і кількість номінацій: у 2021 році їх буде 23.

Також номінанти Оскару не зможуть претендувати на ще одну престижну відзнаку – Еммі. Причин такого рішення представники Американської кіноакадемії вирішили не розголошувати.