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Правила карантину показали на прикладі легендарних картин: промовисті фото

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Правила карантину на прикладі відомих картин / Facebook / @MKIPUkraine

Представники Мінкульту України долучились до інформування людей у час пандемії коронавірусу. На прикладі легендарних картин вони показали, як можна протистояти розповсюдженню COVID-19 та залишатися в безпеці.

Відомо, що знімки створили представники креативного агентства LOOMA. Проєкт вони вирішили назвати "Мистецтво карантину" (Art of Quarantine). На прикладі знаменитих у всьому світі картин митці показали прості правила, яких варто дотримуватись кожному у час пандемії коронавірусу! Саме це, за їхніми словами, є справжнім мистецтвом. 

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"Правила карантину є досить простими, але дотримуватися їх = свого роду мистецтво. Про це розповідають переосмислені шедеври світового мистецтва в нашому проєкті Art Of Quarantine", – зазначили вони. 


Не забувайте за маски / Facebook / @MKIPUkraine


Купуйте їжу на кілька днів / Facebook / @MKIPUkraine


Користуйтесь картками, а не готівкою / Facebook / @MKIPUkraine


Одягайте латексні рукавички в час пандемії / Facebook / @MKIPUkraine


Часто і ретельно мийте руки з милом / Facebook / @MKIPUkraine


Залишайтесь вдома / Facebook / @MKIPUkraine


Зберігайте дистанцію / Facebook / @MKIPUkraine


Якомога менше ходіть до магазинів / Facebook / @MKIPUkraine


Дезінфікуйте руки, якщо немає можливості помити їх / Facebook / @MKIPUkraine

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Карантин в Україні 2020 Мистецтво Здоров'я Міністерство культури України LifeStyle Новини культури
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