Правила карантину показали на прикладі легендарних картин: промовисті фото
Представники Мінкульту України долучились до інформування людей у час пандемії коронавірусу. На прикладі легендарних картин вони показали, як можна протистояти розповсюдженню COVID-19 та залишатися в безпеці.
Відомо, що знімки створили представники креативного агентства LOOMA. Проєкт вони вирішили назвати "Мистецтво карантину" (Art of Quarantine). На прикладі знаменитих у всьому світі картин митці показали прості правила, яких варто дотримуватись кожному у час пандемії коронавірусу! Саме це, за їхніми словами, є справжнім мистецтвом.
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"Правила карантину є досить простими, але дотримуватися їх = свого роду мистецтво. Про це розповідають переосмислені шедеври світового мистецтва в нашому проєкті Art Of Quarantine", – зазначили вони.
Не забувайте за маски / Facebook / @MKIPUkraine
Купуйте їжу на кілька днів / Facebook / @MKIPUkraine
Користуйтесь картками, а не готівкою / Facebook / @MKIPUkraine
Одягайте латексні рукавички в час пандемії / Facebook / @MKIPUkraine
Часто і ретельно мийте руки з милом / Facebook / @MKIPUkraine
Залишайтесь вдома / Facebook / @MKIPUkraine
Зберігайте дистанцію / Facebook / @MKIPUkraine
Якомога менше ходіть до магазинів / Facebook / @MKIPUkraine
Дезінфікуйте руки, якщо немає можливості помити їх / Facebook / @MKIPUkraine
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