Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися

Український кінематограф щороку стрімко зростає, тож 2019 рік не став винятковим. Окрім того, збільшується не лише кількість стрічок, але і їхня якість. Тепер українські фільми потрапляють у шорт-листи іменитих та найпрестижніших кінематографічних нагород, тож нам є чим пишатися.

Українська короткометражна стрічка "Анна", над якою працював ізраїльський режисер Декель Беренсон, потрапила до шорт-листа британської кінопремії BAFTA. Український фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича переміг на Венеційському кінофестивалі. У день прем'єри, 4 вересня, над островом Лідо – головною локацією Венеційського кінофестивалю, підняли синьо-жовтий прапор, а 8 вересня стало відомо про його перемогу в програмі "Горизонти".

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Фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому" здійснив справжній резонанс для тисячів кіноманів. Стрічка отримала головний приз 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю "Золотий Дюк". Фільм увійшов у лонг-лист кінопремії "Золотий глобус" у категорії "Фільм іноземною мовою". Також фільм потрапив у лонг-лист американської кінопремії "Оскар". Стрічка потрапила в перелік із 93 фільмів у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

Українська кіноіндустрія з кожним роком розвивається і ставить нові рекорди. На кіноекрани виходять фільми різних жанрів: від пригодницького та сімейного фентезі до драми. Все частіше вітчизняні режисери знайомлять глядача з українською історією, культурою, народом, їхніми переживаннями та нелегкою долею. Тепер на перші позиції виходять фільми, які показують справжню картину тих чи інших подій, які сколихнули нашу країну.

Найбільше український прокат підірвав фільм Ахтема Сеітаблаєва та Джона Віна "Захар Беркут". Лише за перший вікенд прокату стрічка зібрала 13 мільйонів гривень. Тепер фільм посідає друге місце за касовими зборами серед усіх українських фільмів. Рекорд належить картині "Я, Ти, Він, Вона", яка зібрала понад 23 мільйони гривень за перші дні прокату. Загалом "Захар Беркут" налічує 1 417 668 тисяч гривень касових зборів.



Фільм "Захар Беркут"

"Свінгери 2" зібрали 537 311 тисяч гривень касових зборів. Третю сходинку очолила стрічка "Зустріч однокласників", зібравши 307 242 тисяч гривень касових зборів. Саме ці дві кінокартини перевищили виробничий бюджет. Четверту позицію зайняв фільм "Заборонений", зібравши 275 422 тисяч гривень. П’ятірку наймасовіших фільмів замикає фільм "Крути 1918", який зібрав 269 622 тисяч гривень.

Редакція LifeStyle 24 пропонує вашій увазі фільми, які найбільше вразили та зацікавили глядачів.

"11 дітей з Моршина"

Прем'єра фільму: 3 січня 2019

Режисер: Аркадій Непиталюк

У центрі сюжету української комедії – керуюча ТРЦ у Моршині Сніжана та 11 дітей, які перешкоджають жінці здійснити її підступний задум. За переказами, Моршин був заснований на місці падіння метеорита, який багатий на рідкісний метал – осмій. Сніжана ласа до багатства, тож вирішує будь-яким чином стати власницею цінного об'єкту. Втім діти, які з'являються на її шляху, об'єднуються в єдине ціле та розпочинають боротьбу з несправедливістю.

"11 дітей з Моршина": дивіться трейлер фільму онлайн

"Зустріч однокласників"

Прем'єра фільму: 31 січня 2019

Режисер: Валентин Шпаков

Троє друзів вперше побачилися через 25 років після випуску, щоб згадати молодість. Валерій став рок-зіркою, Андрій має свій бізнес, а Олексій займається архітектурою. Щоб підбадьоритися перед зустріччю з колишніми однокласниками, троє друзів вирішують сходити разом на вечірку. А як вона закінчиться – секрет для кожного з них.

"Зустріч однокласників": дивіться трейлер фільму онлайн

"Крути 1918"

Прем'єра фільму: 7 лютого 2019

Режисер: Олексій Шапарєв

Історичний фільм "Крути 1918" розповідає про події більш, ніж 100-річної давнини. Це історія про реальний бій під селом Крути в Ніжинському районі Чернігівської області, який відбувся взимку 1918 року. Впродовж 5 годин у нерівному бою змагалися київські курсанти, козаки "Вільного козацтва" та більшовики Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова.

"Крути 1918": дивіться трейлер фільму онлайн

"Продюсер"

Прем'єра фільму: 14 лютого 2019

Режисер: Сергій Вейн

Комедія "Продюсер" – це кумедна історія з пригодами, які трапляються з героями у дорозі. Головний герой, який грає продюсера у фільмі, має знайти багато грошей та власноруч доставити акторів на знімальний майданчик за містом. Однак, не все так просто. На нього чекають неймовірні пригоди та кумедні ситуації, у які він встряне. У фільмі знімалися відомі зірки шоу-бізнесу: Дмитро Дурнєв, Даша Астаф'єва, Мішель Андраде та інші.

"Продюсер": дивіться трейлер фільму онлайн

"Людина з табуретом"

Прем'єра фільму: 21 лютого 2019

Режисер: Ярослав Попов

Фільм "Людина з табуретом" – це історія пригод мандрівника та режисера Леоніда Кантера. У 2004 році в Леоніда зародилася ідея – донести табурет до чотирьох берегів океану. Разом з найближчими друзями, дружиною та 2-річною донькою Кантер здійснив чотири масштабні експедиції до Атлантичного, Індійського, Льодовитого й Тихого океанів під час яких фільмував усе, що з ними відбувалося. Герої подолали понад 60 тисяч кілометрів та відвідали 50 країн. Наприкінці подорожі в родині з'явилася ще одна донька.

Пригодницький фільм "Людина з табуретом" – це остання робота українського режисера Леоніда Кантера. 4 червня 2018 року на арт-хуторі Обирок мандрівник вчинив самогубство. Йому було 36 років. На хуторі він жив з дружиною Діаною Карпенко-Кантер і трьома дітьми: Магдаленою, Патагонією та Дар’яном. Сім’я жила там понад 10 років.

"Людина з табуретом": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Свінгери 2"

Прем'єра фільму: 1 березня 2019

Режисер: Андрейс Екіс

Пікантна комедія "Свінгери" настільки сподобалася українським глядачам, що на другу частину не довелося довго чекати. За сюжетом фільму, бізнесмен Ігор втрачає свою чоловічу силу. Його дружина Ілона ніяк не може з цим змиритись, тож вдається до хитрощів, щоб підняти його потенцію. Жінка випробовує безліч пікантних секретів – від рольових ігор до уроків тантричного сексу.

Головні ролі у фільмі зіграли Оля Полякова, Михайло Кукуюк, В'ячеслав Довженко, Даша Астаф’єва, Анна Саліванчук та Олексій Вертинський. Також у романтичній комедії з'явились Дзідзьо і Монро.

"Свінгери 2": дивіться трейлер фільму онлайн

"Гуцулка Ксеня"

Прем'єра фільму: 7 березня 2019

Режисер: Олена Дем'яненко

"Гуцулка Ксеня" – це мюзикл, що розповідає про американського мільйонера українського походження, який заповідає своєму синові Яро мільйон доларів, якщо той пов'яже свою долю з українкою. Тож у Ворохту прибуває делегація з Америки з важливою місією: відшукати наречену для хлопця. Що цікаво, роль Ксені зіграла київська школярка, це був її перший дебют в кіно. А от роль Яро зіграв американець українського походження Максим Лозинський.

"Гуцулка Ксеня": дивіться трейлер фільму онлайн

"Давай танцюй"

Прем'єра фільму: 21 березня 2019

Режисер: Олександр Березань

За сюжетом, прогресивний молодий танцюрист Микита приїжджає до столиці, щоб взяти участь в масштабному танцювальному турнірі. Для нього ця участь є надзвичайно важливою місією, адже він повинен здобути перемогу, щоб допомогти рідному братові зібрати кошти на операцію. Хлопець повинен показати усі свої вміння і таланти, щоб обійти сильних суперників. Однак найбільшим його випробуванням стає кохання, яке він зустрічає на танцполі. Тож тепер перемогти буде не так просто.

"Давай танцюй": дивіться трейлер фільму онлайн

"Поліна і таємниця кіностудії"

Прем'єра фільму: 22 серпня 2019

Режисер: Оліас Барко

Героїня фільму – 11-річна Поліна нічого не знає про своє минуле і долю батьків. Вона живе в будинку зі злою тіткою і двоюрідним братом. Недоброзичливі родичі планують позбутися дівчинки в день її народження, щоб отримати таємничу спадщину – кіностудію. Але дівчині вдається втекти, і вона вирушає в чарівну подорож на пошуки правди про свою сім’ю.

"Поліна і таємниця кіностудії: дивіться трейлер фільму онлайн

"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"

Прем'єра фільму: 29 серпня 2019

Режисер: Іван Тімченко

Військову драму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" глядачі вперше побачили 29 серпня – у День пам'яті загиблих захисників України. Кінострічку символічно запустили в прокат у п'яті роковини Іловайської трагедії. У сюжеті фільму покладена участь добровольчого батальйону Національної Гвардії "Донбас" в боях за Іловайськ у серпні 2014 року.

Нагадаємо, що 29 серпня 2014 року сталась величезна трагедія. Колони українських військових, що виходили з оточення під Іловайськом по так званому "зеленому коридору", були підступно розстріляні з важкої зброї російськими військами. Україна зазнала найважчих втрат за весь час російсько-української війни.

"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Заборонений"

Прем'єра фільму: 5 вересня 2019

Режисер: Роман Бровко

Фільм "Заборонений" розповідає про долю Василя Стуса – репресованого українського поета і десидента. Кінострічка розповідає про останні роки життя поета, його боротьбу з радянською системою та загадкову смерть, яка спіткала Героя України у радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985-го.

За рік до виходу фільму, навколо нього розгорівся скандал, позаяк зі сценарію прибрали сцену за участю тодішнього адвоката Стуса – Віктора Медведчука. Творці фільму повернули у стрічку вирізану сцену, втім прибрали епізоди з українськими дисидентами та не назвали ім'я адвоката.

"Заборонений": дивіться трейлер фільму онлайн

"Захар Беркут"

Прем'єра фільму: 10 жовтня 2019

Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв, Джон Вінн

У центрі сюжету – громада карпатського села Тухля у 1242 році намагається протистояти навалі монголів. Місцевий старійшина Захар Беркут хоче, щоб усі карпатські громади об'єдналися супроти спільної загрози. Втім боярин Тугарин-Вовк не підтримує очільника і бажає бути самітником.

Але під час полювання на ведмедя син Захара – Максим – врятував від нього дочку Тугарина. Дівчина закохалася у свого рятівника, зруйнувавши політичні плани батька. Максим теж захопився дівчиною, тож пробрався до неї крізь охорону і покликав на танці. Саме цей момент вирішить подальшу долю Мирослави, адже їй доведеться обирати або батька, або громаду коханого.

"Захар Беркут": дивіться трейлер фільму онлайн

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Прем'єра фільму: 17 жовтня 2019

Режисер: Надія Парфан

Фільм розповідає про головного героя – Івана Васильовича, який багато років очолює профспілку комунального підприємства "Івано-Франкіськтеплокомуненерго". Він керує профспілковим хором, у якому співають диспетчери, ремонтники, слюсарі, бухгалтери.

Він пишається творчими здобутками комунальників, але в пріоритеті для нього завжди "спочатку людям тепло, а вже потім співати". Коли наступає опалювальний сезон у жовтні, все трохи зміщується зі звичного режиму. Трудовий колектив намагається зремонтувати застарілі комунікації, поки розлючені споживачі "розривають" гарячу лінію.

"Співає Івано-Франківсьтеплокомуненерго": дивіться трейлер фільму онлайн

"Додому"

Прем'єра фільму: 7 листопада

Режисер: Наріман Алієв

За сюжетом, втративши старшого сина внаслідок військових дій на Сході України, кримський татарин Мустафа вирішує поховати його на батьківщині у Криму. Разом із молодшим сином Алімом, учнем Інституту журналістики Київського університету ім. Шевченка, вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках.

"Додому": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ціна правди"

Прем'єра фільму: 28 листопада 2019

Режисер: Агнешка Голланд

За сюжетом фільму, валлійський репортер Гарет Джонс у 1933 році знайомиться у Москві з журналісткою Адою Брукс, яка відкриває йому очі на жорстокість радянського режиму. Попри смертельні загрози, Гарет розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: жорстку цензуру, масові репресії і Голодомор.

"Ціна правди": дивіться трейлер фільму онлайн

" Чорний ворон"

Прем'єра фільму: 5 грудня 2019

Режисер: Тарас Ткаченко

Фільм "Чорний ворон" – це екранізація на роман відомого українського письменника Василя Шкляра. Стрічка розповідає про боротьбу українських поставнців проти радянської влади у 1920-х роках. За часів Холодноярської республіки відбувалося дуже багато повстань. Іван на прізвисько "Ворон" не зміг стояти осторонь. У нього стояв вибір – сімейний затишок і спокійне життя, або боротьба за незалежність рідної землі. Заради майбутнього своїх рідних "Ворон" обрав друге.