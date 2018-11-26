Претенденти на "Оскар-2019": рейтинг IMDb

Перші 58 ймовірних номінацій на "Оскар-2019" з’явились на найбільшій базі даних про кінематографію IMDb. Журналісти LifeStyle 24 обрали 15 стрічок серед усіх запропонованих та вказали можливі номінації.

91 церемонія нагородження "Оскар-2019" відбудеться 24 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі, в штаті Каліфорнія. Початок голосування стартуватиме 7 січня, а завершиться 14 січня 2019 року. Однак в мережі вже з’явились перші припущення щодо претендентів та номінацій.

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На найпопулярнішому сайті про кіномистецтво IMDb з’явились перші рекомендації фільмів на нагородження "Оскар-2019". Серед запропонованих категорій можна було обрати список фільмів за популярністю, за датою та іншими, однак журналісти LifeStyle 24 обрали рейтинг, в якому голосували лише користувачі.

Рейтинг фільмів, які можуть бути номіновані на "Оскар-2019":

1. "Месники: Війна нескінченності"

Найімовірніші номінації: Найкращі візуальні ефекти.

Можливі номінації: Найкращий звуковий монтаж, Найкращий звук.

Дивитись трейлер до фільму "Месники: Війна нескінченності" (відео):

2. "Чорна Пантера"

Найімовірніші номінації: Найкращий фільм року, Найкращий дизайн костюмів, Найкращий грим, Найкращий звуковий монтаж, Найкраща музика, Найкраща пісня ("All the Stars").

Можливі номінації: Найкраща режисура (Раян Куглер), Найкраща чоловіча роль другого плану (Майкл Б. Джордан), Найкращий монтаж, Найкращий звук.

Дивитись трейлер до фільму "Чорна Пантера" (відео):

3. "Дедпул 2"

Найімовірніші номінації: Найкраща пісня ("Ashes").

Можливі номінації: Найкращий грим.

Дивитись трейлер до фільму "Дедпул 2" (відео):

4. "Першому гравцю приготуватися"

Найімовірніші номінації: Найкращий звуковий монтаж, Найкращі візуальні ефекти.

Можливі номінації: Найкращий звук.

Дивитись трейлер до фільму "Першому гравцю приготуватися" (відео):

5. "Тихе місце"

Найімовірніші номінації: Найкращий звуковий монтаж, Найкращий звук.

Можливі номінації: Найкращий оригінальний сценарій, Найкращий монтаж.

Дивитись трейлер до фільму "Тихе місце" (відео):

6. "Анігіляція"

Найімовірніші номінації: Найкращі візуальні ефекти.

Можливі номінації: Найкращий звуковий монтаж.

Дивитись трейлер до фільму "Анігіляція" (відео):

7. "Мiсiя неможлива: Фолаут"

Найімовірніші номінації: Найкращий звуковий монтаж, Найкращий звук.

Дивитись трейлер до фільму "Місія неможлива: Фолаут" (відео):

8. "Суперсiмейка 2"

Найімовірніші номінації: Найкращий анімаційний повнометражний фільм.

Можливі номінації: Найкраща музика, Найкращий звуковий монтаж, Найкращий звук.

Дивитись трейлер до фільму "Суперсімейка 2" (відео):

9. "Богемна рапсодія"

Найімовірніші номінації: Найкраща чоловіча роль (Рамі Малек).

Можливі номінації: Найкращий дизайн костюмів, Найкращий звук.

Дивитись трейлер до фільму "Богемна рапсодія" (відео):

10. "Спадковість"

Найімовірніші номінації: Найкраща жіноча роль (Тоні Коллетт).

Можливі номінації: Найкращий оригінальний сценарій.

Дивитись трейлер до фільму "Спадковість" (відео):

11. "Народження зірки"

Найімовірніші номінації: Найкращий фільм року, Найкраща режисура, Найкраща чоловіча роль (Бредлі Купер), Найкраща жіноча роль (Lady Gaga), Найкраща чоловіча роль другого плану (Сем Елліотт), Найкраща операторська робота, Найкращий монтаж, Найкращий звук, Найкраща пісня ("The Shallow").

Можливі номінації: Найкращий сценарій-адаптація, Найкращий грим, Найкраща музика, Найкращий звуковий монтаж.

Дивитись трейлер до фільму "Народження зірки" (відео):

12. "Острiв собак"

Найімовірніші номінації: Найкращий анімаційний повнометражний фільм, Найкраща музика.

Можливі номінації: Найкращий оригінальний сценарій.

Дивитись трейлер до фільму "Острiв собак" (відео):

13. "Фантастичнi звiрi: Злочини Грiндельвальда"

Найімовірніші номінації: Найкращий дизайн костюмів.

Дивитись трейлер фільму до "Фантастичнi звiрi: Злочини Грiндельвальда" (відео):

14. "Чорний куклукскланівець"

Найімовірніші номінації: Найкращий фільм року, Найкраща режисура (Спайк Лі), Найкращий сценарій-адаптація, Найкращий монтаж.

Можливі номінації: Найкраща чоловіча роль (Джон Девід Вашингтон), Найкраща чоловіча роль другого плану (Адам Драйвер), Найкраща музика.

Дивитись трейлер до фільму "Чорний куклукскланівець" (відео):

15. "Перша людина"

Найімовірніші номінації: Найкращий фільм, Найкраща режисура (Демієн Шазелл), Найкраща чоловіча роль (Раян Гослінг), Найкраща операторська робота, Найкращий монтаж, Найкращий звуковий монтаж, Найкращий звук, Найкращі візуальні ефекти, Найкраща музика.

Можливі номінації: Найкраща жіноча роль другого плану (Клер Фой), Найкращий сценарій-адаптація, Найкращий дизайн костюмів.

Дивитись трейлер до фільму "Перша людина" (відео):