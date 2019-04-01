Президентські вибори 2019: Святослав Вакарчук відреагував на результати голосування

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Президентські вибори 2018: Святослав Вакарчук
Президентські вибори 2018: Святослав Вакарчук / Twitter / @s_vakarchuk

Поки Центральна виборча комісія підраховує голоси першого туру виборів президента України, фронтмен гурту "Океан Ельзи" опублікував особливий допис. Святослав Вакарчук використав уривок одного зі своїх хітів та звернувся до прихильників мотиваційними словами.

У неділю, 31 березня, в Україні відгримів перший тур президентських виборів. На одній із дільниць Києва з'явився лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, відомий своїми політичними дописами. Артист не зізнався, за кого із кандидатів віддав свій голос, однак розповів, що кожен українець повинен добре обміркувати своє рішення.

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Кожен з нас перед тим, як голосувати, має зважити всі за і проти, повинен обдумати найголовніше – куди рухається країна, яким чином, що той чи інший кандидат пропонує для цього зробити. Я зважив. Сподіваюсь, всі це зробили,
– зазначив під час голосування Святослав Вакарчук. 

Після першого туру виборів президента України артист вирішив розмістити особливий допис на сторінці у Facebook. Святослав Вакарчук написав уривок зі своєї пісні "Еверест", який зворушив мережу. В кінці допису співак звернувся до прихильників із мотиваційними словами. 

"Знаю, разом зможемо здолати будь-яку вершину!", – додав до допису Святослав Вакарчук. 

Символічно на YouTube-каналі гурту "Океан Ельзи" з'явилось аудіо пісні "Еверест". На обкладинці до треку автори зобразили прапор із хештегом #ПродовжуємІти. І хоч думки українців у коментарях розділились, чимало підписників блогу Святослава Вакарчука зійшлись у думці, що слова хіта є дуже актуальними, а попереду в кожного – важливий вибір. 

Слухайте пісню гурту "Океан Ельзи" – "Еверест": аудіо

До слова, Володимир Зеленський очолив рейтинг першого туру виборів, набравши понад 30 % голосів. На другому щаблі – Петро Порошенко. Станом на 14 годину дня ЦВК опрацювала вже 83% протоколів.

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Теги: Президентські вибори 2019 LifeStyle Новини LifeStyle Музика Святослав Вакарчук
Джерело: LifeStyle 24
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