Прикинутися багатієм, щоб зібрати "лайки" в Instagram: експеримент блогера

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Байрон Дентон
Байрон Дентон / Instagram / @tbhbyron

19-річний блогер Байрон Дентон провів соціальний експеримент в Instagram. Хлопець показав, як легко можна перетворитися у багатія з приватним літаком, брендовим одягом і гламурними вечірками та заробити на цьому шалену популярність у мережі .

Як правило, у соціальній мережі Instagram перебувають на піку популярності нібито "успішні" люди. Дедалі більше користувачів намагаються саме похизуватися своїм достатком, щоб стати популярним. Блогер Байрон Дентон довів це, опублікувавши відредаговані фото у редакторах і проаналізувавши те, як реагують на них Інтернет-юзери.

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"Я завжди замислювався, чи причиною того, що люди настільки одержимі знаменитостями, є те, що вони можуть дозволити собі жити так, як інші не мають змоги", – сказав блогер.

Відповідно до результатів, які проаналізував хлопець, відповідь є позитивною. Байрон сфотографувався на ліжку, але відредагував знімок так, ніби він летить у приватному літаку. Нове фото багатія Дентона зібрало понад тисячу вподобань лише за перші 7 секунд.

Байрон Дентон
Байрон Дентон / Instagram / @tbhbyron

На наступному колажі зображено два фото: перше – оригінальне, друге – відредаговане так, що хлопець нібито щойно закупився у люксовому магазині. 

Так, перший знімок без дорогих лейблів назбирав 2234 "лайків", а другий – 12 тисяч. Відтак, 10 тисяч користувачів у мережі вподобали світлину, найімовірніше, через дизайнерський одяг.

Байрон Дентон
Байрон Дентон / Instagram / @tbhbyron

Дивіться влог Байрона Дентона: 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Курйозні новини Instagram
Джерело: LifeStyle 24
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