Принцеса Монако скасувала весілля з Димитрієм Расселом через 2 місяці після народження дитини

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Димитрій Рассам і Шарлотта Казірагі
Димитрій Рассам і Шарлотта Казірагі / www.gettyimages.com

Принцеса Монако Шарлотта Казірагі, яка є внучкою легендарної акторки Грейс Келлі та короля Альберта ІІ, скасувала заручини зі знаменитим кінопродюсером Димитрієм Расселом.

Про це повідомляють західні ЗМІ, до прикладу журнал Hola!.

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У березні напередодні вручення престижної кінопремії "Сезар" Димитрій Рассам освідчився принцесі Монако. Згодом 23 жовтня Шарлотта народила їхню першу спільну дитину. За традицією, принцеса Шарлотта обрала клініку Грейс, названу на честь її бабусі – акторки та княгині Монако Грейс Келлі.

Однак через два місяці після народження дитини пара вирішила скасувати заручини.

шарлотта казірагі і рассел
Димитрій Рассам і Шарлотта Казірагі  / Getty Images

Хто така Шарлотта Казірагі?Це внучка легендарної акторки та княгині Грейс Келлі і короля Альберта ІІ. Відомо, що принцеса Монако перебувала у стосунках з актором Гадом Ельмалех, від якого у 2013 році народила сина, а її екс-наречений Димитрій Рассам теж був одружений з російською моделлю Машою Новосьоловою.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Монако
Джерело: Lifestyle
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