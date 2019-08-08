Принцесі Беатріс – 31! Життя ще однієї внучки Єлизавети ІІ

Вона є дев'ятою у черзі на королівський престол, однією з восьми онуків Єлизавети ІІ та місцевою зіркою, яка все частіше з'являється на сторінках британських таблоїдів. Сьогодні, 8 серпня, принцесі Беатріс виповнюється 31 рік.

З нагоди свята LifeStyle24 знайомить читачів із тим, ким є ця членкиня роду Вінздорів, яка деталь її гардеробу викликала здивування та навіть насмішки, а ще привідкриває завісу, з ким останнім часом герцогиня Йоркська посилено працює над своїм іміджем.

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Її Величність Беатріс, у даті народження якої аж чотири вісімки (18.08.1988 рік), є старшою дочкою другого сина Єлизавети II Ендрю та письменниці Сари Фергюсон.

Королівськими обов’язками принцесу не надто обтяжували, тому вона встигла здобути вищу освіту, попрацювати в елітному магазині вбрання (за що не отримувала зарплати, а просто набиралась досвіду) й відвідати десятки модних показів у компанії своєї молодшої сестри Євгенії. Тому в об’єктивах папараці життя цієї монаршої особи опинялось нечасто. Говорити про Беа (неформальне ім’я) активно почали після її приходу на весілля принца Вільяма та Кейт Мідлтон (2011 рік). Туди близька гостя королівської сім’ї завітала ну в дуже екстравагантному головному уборі.

Капелюшок-таблеточка і зверху бантик

Напевно, навіть сама Беатріс не сподівалась, що її капелюшок зірве хвилю обговорень серед модних критиків та глядачів весільної церемонії герцогів Кембриджських. Темно-бежева шляпка у формі кола з "причепленим" до нього бантом авторства Філіпа Трейсі комусь здалась таблеткою, інші бачили на голові престолонаслідниці булочку, а ще хтось взагалі коментував, що головний убір схожий на…унітаз.



Беатріс на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон (ліворуч) / Fashion Week Daily

Після такої реакції у суспільстві престолонаслідниця вирішила продати кумедний капелюшок за понад 80 тисяч фунтів стерлінгів! Виручені гроші Беатріс передала на дитячу благодійність. "Хто б не виграв аукціон, я сподіваюсь, що цей капелюх звеселить його так само, як колись і мене", – коментувала курйозну ситуацію принцеса одному з видань. Однак ця шляпа – не єдина в колекції онучки Єлизавети ІІ. На кожен світський захід вона одягає інші, фасонами та кольорами яких приємно й не дуже дивує і своїх знаменитих родичів, і звичайних британців.

Праця над іміджем

Після модних провалів принцеса Беатріс усерйоз задумалась над своїм виглядом. Тому нещодавно звільнила команду стилістів і найняла нових (зокрема, в підборі одягу їй допомагають світська левиця Емілі Комптон та колумністка Олівія Бакінгем). Мабуть, бажання підвищити рейтинги стилю герцогині Йоркської дали своє, адже вже на цьогорічних кінних перегонах, що відбувались на Аскотському іподромі, королівська онучка засвітилась у новому образі.

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Її одягнули в мереживну міді-сукню блакитного кольору й підібрали такого ж тону капелюшок. "Вона дуже задоволена від того, як працюють її стилісти. Між ними навіть зав'язалась дружба", – повідомляє одне з близьких до принцеси джерел.



Вдалий образ Беатріс: блакитна мереживна сукня та капелюх із широкими крисами / Pure People

Спадкоємиця королеви Вікторії на екрані

Є в біографії Беатріс Йоркської і сторінка, пов’язана з кінематографом. Якщо б її Величність була міцно оперезана королівськими обов’язками, то навряд чи прийняла б пропозицію з’явитися на екранах. У фільмі-драмі "Молода Вікторія" (2009 рік) престолонаслідниця виконала епізодичну роль однієї з фрейлін (придворне звання) королеви. Цікаво, що не сказавши за кілька кіномоментів навіть слова, принцеса сподобалась глядачам. А ті встигли помітити, чим саме Беа схожа зі своєю монаршою родичкою: від королеви Вікторії вона, як виявляється, успадкувала гострий ніс та виразні очі. До слова, останні їй щоразу вдається вдало підкреслювати макіяжем. Можливо, свого часу, їхній погляд змін пронизати і теперішнього бойфренда Беатріс?



У фільмі "Молода Вікторія" Беа грає одну з фрейлін королеви / Cottileando

Весілля не за горами?

Після церемонії одруження принцеси Євгенії та її нареченого – підприємця Джека Бруксбенка, яка відбулась у жовтні минулого року, громадськість захвилювалась: а коли ж під вінець піде старша дочка Ендрю й Сари – Беатріс? Її навіть почали називати останньою незаміжньою принцесою. Але сумніви щодо того, чи знайшла кохання свого життя, Беа розвіяла в березні, коли її на благодійному вечорі в Національній портретній галереї (Лондон) побачили разом з 34-річним італійцем Едоардо Мапеллі Моцці. Зрештою, інсайдери кажуть: про заручини британська принцеса та італійський мільйонер оголосять вже цієї осені. Тому, якщо побутової метушні в родині Вінздорів побільшає, то це означатиме одне: зовсім скоро королівський двір гулятиме знову.



Принцеса Беатріс із хлопцем Едоардо Мапеллі Моцці на благодійному вечорі / Elle