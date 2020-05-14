Про війну, Майдан та інтимне життя: Сергій Притула назвав 5 улюблених фільмів

Український телеведучий Сергій Притула є неабияким прихильником світового та українського кіно, тому в час карантину він склав власний перелік фільмів, які радить подивитись фанатам. Ролик ведучий записав з ютуб-блогером Тайлером Андерсеном.

На ютуб-каналі Сергія Притули вийшов новий відеоролик, у якому він поділився п'ятіркою улюблених фільмів на різну тематику. Поціновувачі кінематографу точно знайдуть для себе щось цікаве та зовсім нове. 24 канал розповість детальніше про кожну з цих кінострічок.

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Сергій Притула і Тайлер Андерсон про 5 улюблених фільмів: відео

1. "Зима у вогні", режисер Євген Афінеєвський

"Зима в вогні" – це фільм, який я час від часу переглядаю просто для того, щоб невелика рана на серці не заживала, щоб вона була трохи роздратована. Це дозволяє перебувати в більш монолітному стані, в тонусі до тих справ, які відбуваються в Україні, навколо тебе", – зазначив Сергій Притула.

Сюжет: Фільм "Зима у вогні" (Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom) була знята за сприяння платформи Netflix та вперше була презентована у вересні 2015 року на Венеційському кінофестивалі. Фільм також став номінантом на премію Оскар у 2016 році в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". У ньому розповідаються про події української Революцію гідності на київському Майдані Незалежності взимку 2013 – 2014 років. Тоді ж режисер та його команда брали інтерв'ю в учасників протесту різних "професій".

​Зима у вогні: дивитись трейлер фільму онлайн

2. "Плем'я", режисер Мирослав Слабошпицький

"Мені здається, що Мирослав Слабошпицький зробив все для того, щоб змінити уявлення про українське повнометражне кіно. Незважаючи на те, що цей фільм у мене в топчику на другому місці, я глибоко переконаний, що це найгеніальніший та найкрутіший фільм, що зняли в Україні за 28 років незалежності", – наголосив ведучий.

Сюжет: фільм "Плем'я" (The Tribe) спільно зняли Україна та Нідерланди, після чого отримали шалений успіх у світі. Прем'єра стрічки відбулась у вересні 2014 року. У ній йдеться про головного героя Сергія, який прибуває до інтернату для глухих і вступає в кримінальне угрупування "Плем'я". Весь фільм знятий без жодного слова – лише українською мовою жестів без субтитрів чи інших звукових додатків. Фільм здобув три призи Каннського кінофестивалю.

Плем'я: дивитись трейлер фільму онлайн

3. "Донбас", режисер Сергій Лозниця

Сюжет: не менш драматичним фільмом за минулі роки став "Донбас" (Donbass), який зняли такі країни, як Німеччина, Україна, Франція, Нідерланди та Румунія. Кінострічка 2018 року показує реалії, які відбуваються на окупованих територіях в Україні, а саме – на Донбасі. Фільм мав шанс здобути номінацію на премії Оскар у 2019 році, але він так і не ввійшов у шорт-лист нагороди.

Донбас: дивитись трейлер фільму онлайн

4. "Секс і нічого особистого", режисерка Ольга Ряшина

Сюжет: пікатний та веселий фільм за участю Сергія Притули у головній ролі вийшов на екрани у грудні 2018 року. Стрічка стала адаптацією канадського фільму 2012 року "Мої бентежні сексуальні пригоди" та отримала схвальні відгуки від критиків. В головній ролі постав чоловік Сергій, який на Новорічні свята їде у Прагу до свого друга Василя. У нього деякі проблеми в ліжку, але він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною, яка обіцяє зробити з нього супергероя. Проте на шляху до набуття чоловічих навичок стає його колишня дівчина.

Секс і нічого особистого: дивитись трейлер фільму онлайн

5. "Штольня", режисер Любомир Левицький

"Фільм став одночасно і мемом в ті часи, але в мій рейтинг він потрапив не тому, що він якийсь геніальний, а тому, що це була перша в Україні спроба зробити кальку з Голлівуду", – розповів про свій вибір Сергій Притула.

Сюжет: фільм жахів 2006 року став справжнім проривом в українському кінематографі. "Штольня" розповідає про групу студентів, яка виїхала на археологічні розкопки під Києвом. Їм розповідали, що під час війни десь у підземеллях заховали стародавню статую Перуна, якій раніше робили жертвопренесення. Студенти вирішують знайти її, але навіть не здогадуються, які таємниці приховують коридори підземель!

Штольня: дивитись трейлер фільму онлайн