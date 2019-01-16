Програма "Караоке на Майдані" встановила два національних рекорди

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Незмінний ведучий програми "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк
Незмінний ведучий програми "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк / ivona.bigmir.net

Програма "Караоке на Майдані" є одним з найрейтинговіших телевізійних проектів, яка протрималася в ефірі українського телебачення двадцять років. Національний реєстр рекордів оголосив одразу про два національних рекорди. Перший – програма стала найтривалішим шоу в Україні.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

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Також Нацреєстр зафіксував і другий рекорд: найдовший термін роботи беззмінного ведучого програми "Караоке на Майдані" Ігоря Кондратюка.

Нагадаємо, розважальна програма "Караоке на майдані" припинить своє існування. У неділю, 16 грудня, команда програми відзняла останній ефір, який стане завершальним в його історії.

До слова, з проекту Ігоря Кондратюка почали свій шлях такі відомі співаки: Тіна Кароль, Макс Барських, Дмитро Каднай, Віталій Козловський, Олександр Скічко та багато інших. 

Дивіться відео: які зірки виступали на "Караоке на майдані"

 

Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Музика Рекорди
Джерело: Lifestyle
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