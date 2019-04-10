Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски

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Рецепт паштету
Рецепт паштету / Богданна Рибак

Не довіряєте магазинним паштетам, адже у ньому багато домішків та консервантів? Приготуйте курячий паштет власноруч та здивуйте свою родину.

Як приготувати домашній паштет

Інгредієнти для паштету:
– 500 грам курячої печінки;
– 1 середня морква;
– 100 мл вершків 15% жирності;
– 50 грам вершкового масла;
– сіль;
– перець

Рецепт приготування домашнього паштету

Рецепт приготування домашнього паштету

1. Промиваємо та відварюємо до готовності курячу печінку.

2. Відварюємо очищену моркву.

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3. За допомогою блендера подрібнюємо печінку та моркву.

4. Додаємо масло та вершки, ретельно перемішуємо до однорідної маси.

5. Солимота перчимо по смаку.

6. Структура паштету повинна бути однорідною.

7. Термін придатності готового паштету – три доби.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Food and Drinks Публікації
Джерело: LifeStyle 24
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