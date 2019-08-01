Рецепт ватрушок з сиром – покроковий рецепт

Запашні ватрушки з сиром – випічка родом із дитинства. Ніжна начинка із сиру, родзинок, кураги або шоколадної крихти. Приготуйте пухкі ватрушки на дріжджовому тісті та здивуйте свою родину неперевершеним смаком, адже вони такі прості у приготуванні.

Як приготувати тісто на ватрушки

Інгредієнти для тіста на ватрушки:

– 5 курячих яєць;

– 4 склянки борошна;

– 120 грам вершкового масла;

– 1 склянка теплого молока;

– 25 грам свіжих дріжджів;

– 2 столові ложки цукру

Покрокове приготування тіста на ватрушки

1. У великій посудині з'єднуємо тепле молоко, свіжі дріжджі та цукор. Ретельно перемішуємо до повного розчинення інгредієнтів.

2. Додаємо курячі яйця та знову перемішуємо вінчиком.

3. По одному стакану додаємо завчасно просіяне борошно та вимішуємо тісто.

4. Розтоплюємо вершкове масло та додаємо його до тіста тоненькою цівкою.

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5. Тісто для ватрушок потрібно ретельно вимішувати протягом 10-15 хвилин. Воно має наповнитись киснем та всі інгредієнти мають поєднатися.

6. Після вимішування тіста залишаємо його на годину часу у теплому місці, попередньо накривши його харчовою плівкою та рушником. Тісто має піднятися.

Простий рецепт ватрушок з сиром

Як приготувати начинку для ватрушок

Інгредієнти для начинки:

– 500 грам домашнього сиру;

– 200 грам родзинок (шоколадна крихта, курага);

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукрової пудри

1. Розминаємо домашній сир виделкою або блендером. З'єднуємо з цукровою пудрою та перемішуємо.

2. Замочуємо родзинки на годину у теплі воді та просушуємо. Додаємо до сирної маси.

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3. Вибиваєм яйце та знову ретельно перемішуємо. Начинка готова.

Як приготувати ватрушки з сиром

1. Готове тісто підбиваємо борошном та розділяємо ножем на 15 рівних частин.

2. Формуємо із кожної частинки коло скалкою та викладаємо на деко вкрите пергаментом.

3. Викладаємо сирну начинку та формуємо із країв тіста бортик, загинаючи його до середини.

Інгредієнти для глазурі:

– 1 куряче яйце;

– 1 стакан сметани 20% жирності.

4. Змішуємо сметану і яйце та змащуємо ватрушку і начинку.

5. Випікаємо ватрушки 45 хвилин при температурі 180 градусів.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак