Рейтинг найбільш надихаючих людей року: хто потрапив до списку

Аналітики Gallup опитали понад тисячу американців перш ніж визначити чоловіків і жінок, які 2019 року надихнули громадськість понад усе. Так, чинний та експрезидент США Дональд Трамп та Барак Обама очолили рейтинг. Перших леді Америки визнали найбільш надихаючими представницями прекрасної статі.

Американський інститут досліджень громадської думки Gallup сформував рейтинг тих особистостей, які спромоглися власним прикладом змотивувати суспільство на індивідуальні звершення. Експрезидент Барак Обама розділив першу сходину зі своїм наступником і 12 раз поспіль виборов престижне звання.

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Серед чоловіків найбільшими натхненниками названо Дональда Трампа та Барака Обаму. Політики набрали порівну голосів від американців – по 18% кожен.

Барак Обама повторив легендарний успіх свого попередника Дуайта Ейзенхауера, ставши другим презедентом Америки, якого обрали головним мотиватором навіть після відставки.



Дональд Трамп та Барак Обама / BBC

Бронзу здобув 39-президент США Джиммі Картер. Йому вдалося випередити генерального директора Tesla Ілона Маска та засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

Серед жінок першість виборола перша леді Мішель Обама, набравши 10% голосів. Такий успіх обгрунтовують шаленою популярністю її мемуарів "Становлення" та літературним туром під час якого зустрілася з численними прихильниками.

На другій позиції опинилася чинна перша леді США Меланія Трамп, яка набрала 5% голосів від американців.

Третю сходинку найбільш надихаючих жінок посіла екоактивістка Грета Тунберг, яку видання TIME визнало людиною року. До п'ятірки також увійшли американська акторка та телеведуча Опра Вінфрі та державний секретар США Гілларі Клінтон. До слова, останню 22 рази визнавали найбільшою мотиваторкою американського суспільства.



Державний секретар США Гілларі Клінтон / Twitter / @HillaryClinton