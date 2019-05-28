"Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався

Водночас і драма, і комедія "Річард говорить "До побачення"" під оригінальною назвою The Professor схожа на шоу одного актора, хоча окрім Джонні Деппа персонажів у фільмі чимало.

В основу фільму лягла історія про смертельний діагноз у стилі "Достукатись до небес". До останнього "Річард", звісно, не дотягує, але принаймні робить спробу. Професор коледжу дізнається, що через рак помре через рік, якщо лікуватиметься, чи півроку, якщо не пробуватиме протистояти хворобі. По назві фільму очевидно який варіант обере герой Джонні Деппа.

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"Річард говорить "До побачення"": офіційний кадр з фільму

Чоловік вирішує пуститись берега, не нехтує наркотиками чи випадковими сексуальними зв'язками. Він розганяє половину своїх студентів, а вчитись бере лише тих, кому справді цікавий предмет. Заняття проходять в барах, на траві у кампусі чи де заманеться викладачеві, який, очевидно, трохи не в собі.

"Річард говорить "До побачення"" старається видобути з глядача сміх крізь сльози. В хід іде чорний гумор і чари Джонні Деппа. Все кіно, по суті, базується на його поведінці і переживаннях, тому жоден інший персонаж не розкриється, як би нам не хотілось. Ба навіть переживань у персонажа надто мало, як на людину перед смертю. Дилячись на глузливий погляд Деппа і постійні насмішки над життям і своїм діанозом, мимоволі складається враження, що мова не про смерть, а про кризу середнього віку.



"Річард говорить "До побачення"": офіційний кадр з фільму

Головному героєві, без сумніву, усвідомлення близької смерті дається непросто. Звідси і захисні реації у вигляді постійного глузування над важливими для інших речима. Як він сам каже, "грає доволі скромну роль в трагедії під назвою Родина".

Кохана дружина зражує йому з шефом, донька розповідає, що лесбіянка, а Річард помирає, але й мовчить про свою хворобу ледь не до останнього. Зрештою, головний герой поводиться брутально чесно: як вдома, так і на роботі. Річард дає новий виток історіям про доживання зі смертельним діагнозом, але навряд чи підходить на роль людини, яка може бути прикладом для інших.



"Річард говорить "До побачення"": офіційний кадр з фільму

Критики фільм оцінюють несхвально, хоча рейтинг на IMDb — 6,9. Чи то через брак новизни в задумці, чи через скандал, пов'язаний з Джонні Деппом і звинуваченнях в домашньому насиллі. Так, актор втратив роль у проекті "Людина-невидимка" і навіть у чергових "Піратах Карибського моря" місце для Деппа не знайшлось. Символічна роль для Джонні, враховуючи повну невизначеність (і можливу смерть) його акторської кар'єри.

Річард говорить "До побачення": дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMBd