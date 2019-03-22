Різ Візерспун – 43! Життя голлівудської зірки поза знімальним майданчиком

Сьогодні, 22 березня, свій день народження святкує американська акторка Різ Візерспун. Їй виповнюється 43 роки. Впродовж своєї кінокар'єри оскароносна блондинка стала не лише однією з найбажаніших кінознаменитостей Голлівуду, а й увійшла у список топ-5 актрис із найбільшими статками: за минулий рік зірці екранів вдалось заробити 16,5 мільйонів доларів.

Здавалося б, уже час спочивати на лаврах або принаймні взяти в акторській діяльності паузу. Однак Різ не з тих, хто сидітиме склавши руки навіть тоді, коли акторський талант немає потреби комусь доводити. Тому зараз вона знімається в другому сезоні драматичного телесеріалу "Велика маленька брехня", де грає одну із трьох головних героїнь – Меделін.

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У семи серіях першої частини (яку Різ ще й продюсувала) жінка з двома іншими матерями (Селестою і Джейн, ролі яких виконують відповідно Ніколь Кідман та Шейлін Вудлі) намагається з’ясувати деталі вбивства, що сталось на благодійному балі у школі. Вкотре побачити Візерспун на екрані й оцінити її гру прихильники загадкової історії зможуть вже у червні цього року.



У серіалі "Велика маленька брехня" Різ Візерспун грає маму Меделін / HBO

Однак поміж зйомками Різ невтомно шукає нові грані творчого самовираження та успішно їх реалізовує: за останні кілька років вона випустила свою першу книгу й дебютувала із колекцією власного бренду. А ще зірка встигає виховувати трьох дітей та радіє, що з кожним роком вони підростають і стають схожими на свою знамениту матусю.

"Материнство дало мені зрозуміти, ким я є, як жінка"

Дев'ятнадцятирічну Аву, п'ятнадцятирічного Дикона й семирічного Теннесі Різ Візерспун часто називає своєю командою. Дочку та синів вона не лише бере зі собою на світські заходи, а й влаштовує з ними спільні прогулянки і поїздки. В одному з інтерв'ю акторка зізнавалась: категорично не згідна з тим, що коли з'являються діти, то люди, мовляв, стають нецікаві. "Навпаки, їхня поява дала мені зрозуміти, ким я є, як жінка… Поки я не стала мамою, то була дуже азартною. Після народження старшої доньки мене ніби попустило", – пригадувала зірка.



Сини голлівудської акторки: 15-річний Дикон та 7-річний Теннесі / Instagram / @reesewitherspoon

Також вона розповіла, що саме Ава стала джерелом натхнення для неї у продюсерстві: "Якось я помітила, що не бачу жінок-зірок фільмів, вони є чи то подружками головного героя, чи дружинами когось із персонажів. В один момент подумалось: "Якщо я зараз не почну продюсувати стрічки, то що моя донька бачитиме у фільмах?".



Різ Візерспун та її донька Ава / Harper’s Bazaar

До речі, саме зі старшою дитиною голлівудська актриса найчастіше з'являється на публіці, чим приковує увагу фотографів не лише до себе, а й до Ави. Папараці одразу помітили схожість дівчини із зірковою мамою. А не так давно акторка з донькою і своєю матір'ю Бетті позували для лютневого номера американського журналу Vogue, де продемонстрували жіночу красу крізь три покоління. У своєму Instagram одну зі світлин Різ прокоментувала так: "Ми одержали це від своєї мами".



Голлівудська акторка разом з дочкою та мамою для лютневої обкладинки журналу Vogue / Vogue

"У цій книзі – рецепти, які нагадують мені про дім, а також безпрограшні правила життя "

Вслід за супермоделлю Сінді Кроуфорд та актрисою Камерон Діаз, писати, відтак випускати власну книгу взялася й Різ Візерспун. Її видання – це не розповідь про зйомки під час фільмів і не порадник догляду за своїм тілом. "Віскі в чашці чаю" (Whiskey in a Teacup), видана у вересні 2018 року, описує автобіографічні моменти з життя акторки, через які вона передає побут і традиції жителів південноамериканських штатів (зірка народилась у Новому Орлеані).



Книгу Whiskey in a Teacup Різ Візерспун видала у вересні 2018 року / Instagram / @reesewitherspoon

Назву для книги Різ Візерспун вигадала завдяки словам своєї бабусі Доротеї: "Вона зажди говорила, що південна жінка – це комбінація сили і краси, "віскі в чашці чаю". Ми можемо бути милими ззовні, але всередині у нас вогонь. Якщо мовити загалом, то ця книга – опис мого побутового життя: від прикрашання будинку до того, як я укладаю своє волосся. Ще я включила до неї деякі рецепти, що нагадують мені про дім і є основними на моїй кухні, а також безпрограшні поради та прийоми, за якими я живу", – каже акторка.

Книгу Різ Візерспун "Віскі в чашці чаю" оцінила і її партнерка по серіалу "Велика маленька брехня" Ніколь Кідман. В мережі Instagram вона поділилась знімком, де тримає видання в руках: "Люблю цю книгу, люблю цю жінку і люблю ці Бетті-їми!" – підписала світлину акторка.

"Мій одяг – дівочий, такий південноамериканський"

Різ Візерспун не могла обійти увагою і тренд створення голлівудськими зірками власного одягу. Тому ще чотири року тому заснувала марку Draper James, названу в честь бабусі Доротеї Дрейпер і дідуся Вільяма Джеймса.

Один із перших магазинів з авторським вбранням та аксесуарами вона відкрила в Нешвіллі, що у статі Теннесі. Речі, які можна придбати там, а також на інших фірмових точках в Америці, акторка описує, як "дівочі, з південними мотивами". Тобто, як і власною книгою, зірка намагається передати через своє модне дітище дух південноамериканського краю. "Цей стиль особливий: у моєму рідному краю вміють міксувати принти, люблять летючі тканини й використовують багато смужок", – зазначає Різ.

Підтвердженням саме такого образу стала і капсульна колекція актриси, яку вона запустила разом з Net-a-Porter у червні 2017 року. Пишні спідниці із квітковими принтами, сукні в клітинку, короткі шорти з високою талією та ліфи у стилі 1950-их років створюють атмосферу свята. "Натхненням для створення такого одягу стала літня вечірка в саду з безліччю яскравих суконь, які є і повинні бути в гардеробі кожної дівчини. Серед них є навіть варіанти, в яких можна піти на весілля", – пояснювала Різ Візерспун.