Різдвяний дух у Львові: концерт "Мозаїка" збере міжнародних виконавців різних напрямків

Різдвяне музично-театральне дійство "Мозаїка" відбудеться у Львові 27 січня. На зірковому концерті співатимуть виконавці різних напрямків, яких об'єднує один фактор – любов до музики. Цьогоріч творчий проект відбудеться за підтримки посольства Республіки Литва в Україні.

Різдвяна атмосфера у Львові продовжується. Незвичайний музично-театральний концерт "Мозаїка" відбудеться на Lem Station (трамвайне депо, що по вулиці Сахарова) у неділю, 27 січня о 19:00.

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Організатором і співучасником проекту є співачка і режисерка Уляна Горбачевська, яка відома також такими роботами як "Ультрамарин", "Антонич удома", "Альберт або найвища форма страти" та іншими.

"Мозаїка" – це поєднання архаїчного співу та сучасної музики, режисерських знахідок та композиторських інновацій, дизайнерських задумів та актуальної сценографії. Це занурення у тему Різдва – тему глибоку та багатовимірну,

– запевняють організатори дійства.

Різдвяний концерт, що відбудеться на Lem Station 27 січня, збере виконавців неподібних музичних стилів і поціновувачів різноманітної творчості. Так, на концерті виступатимуть литовський саксофоніст Петрас Вішняускас, який був гостем цьогорічного фестивалю Leopolis Jazz Fest, організаторка "Мозаїки" і знана співачка Уляна Горбачевська і знаменитий актор українського театру та кіно Микола Береза.

До концертної містерії також долучаться найкращі львівські виконавці класичної музики. Співтворцями неймовірного музично-театрального дійства стануть Ярина Горбачевська (альт), Оксана Литвиненко (віолончель) і Анастасія Мякушко (віолончель). Як завжди, незмінною особливістю концерту "Мозаїка" залишається присутність дитячих голосів. Цього року для львів'ян співатиме хор "Жайвір", керівником якого є Наталя Чмир-Козяр.

Дивитися проморолик концерту "Мозаїка" (відео):