Російська співачка Наташа Корольова публічно звернулась до Володимира Зеленського

1760 Читать новость на русском
Наташа Корольова звернулась до Зеленського
Наташа Корольова звернулась до Зеленського / www.wday.ru

Відома співачка українського походження Наташа Корольова, яка живе та виступає в Росії, вирішила відвідати батьківщину. Артистка публічно звернулась до Володимира Зеленського з проханням скасувати заборони СБУ, датовані 2016 роком.

Як стверджує Наташа Корольова, справа проти неї повністю сфабрикована. Артистка зізналась, що представники СБУ приймали рішення про заборону в'їзду, опираючись на її виступи в Криму, які, за даними ЗМІ, пройшли після окупації півострова. Окрім цього, Корольова заявила, що завжди прославляла Україну та не цуралась свого походження.

Читайте також: Він підтримує окупацію Криму, – Ахтем Сеітаблаєв критикує показ серіалу "Свати" з Добронравовим

"Звинувачення, які виніс мені суд 3 роки тому, ...виглядає абсурдно і безглуздо! Я – Наташа Корольова на всьому пострадянському просторі уособлюю, як ніхто інший, колорит, темперамент, дух України! Завжди наголошую і ніколи не цураюся свого походження! А мене звинуватили, що я "проводжу діяльність, яка створює передумови до втручання у внутрішні справи України", – заявила Наташа Корольова. 

Що відомо про справу Наташі Корольової?У 2016 році СБУ справді ввели заборону на в'їзд до України російської співачки Наташі Корольової. Причин для цього було кілька. Артистка виступала на концертах в окупованому Криму. Окрім цього, з 2006 року Наташа Корольова є членом партії "Єдина Росія", яку очолює Дмитро Медвєдєв. Політична сила є провладною, відтак співачка підтримує Володимира Путіна. 

Наташа Корольова кілька разів зверталась до суду та СБУ, щоб скасувати заборону. Її прохання частково виконали у 2017 році, щоб артистка змогла приїхати на похорони своєї бабусі. 

15 жовтня російська співачка вирішила публічно звернутись до Президента України Володимира Зеленського з проханням скасувати заборону та дати змогу їй відвідати родичів на Київщині. 

До влади прийшли молоді і порядні з тверезим поглядом на життя люди! Я направила листа на ім'я Президента України Володимира Зеленського з проханням скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну Батьківщину! Тільки він своєю волею може скасувати цей ганебний вирок, розуміючи, як з акторами улюбленого серіалу "Свати", всю абсурдність ситуації і безумство попередньої влади!
– наголосила Наташа Корльова. 

Звернення співачка символічно опублікувала в день роковин після смерті бабусі. До допису Наташа Корольова додала ролик, який зняв її брат. На відео видно, як бабуся артистки зі сльозами не розуміє, чому не може побачити свою внучку. 

Що відомо про скандал із серіалом "Свати"?
У листопаді 2018 році СБУ заборонила в'їзд в Україну російському актору та зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову. Артист публічно робив антиукраїнські заяви та підтримував анексію Криму. Після цього Мінкультури внесло ім'я Федора Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а "Свати" офіційно заборонили транслювати в Україні.

Однак наразі кінострічку транслюють на телеканалаі "1+1". У березні 2019 року у суді скасували заборону, а Федору Добронравову дозволили в’'їзд в Україну.

blog_ava
Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
сьогодні
52070
Теги: Володимир Зеленський LifeStyle Новини LifeStyle Новини Росії
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 10:20 Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
486
Знаменитості привітали військових із Днем захисника України
14 жовтня 18:04 Знаменитості привітали військових із Днем захисника України
Юлія Михайлова 1674
"Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
14 жовтня 16:01 "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
Юлія Ліпенцева 721
У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
13 жовтня 10:23 У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
Юлія Девда 7758
"Двійник": два Вілла Сміта за ціною одного
12 жовтня 14:32 "Двійник": два Вілла Сміта за ціною одного
Юлія Ліпенцева 804
Новини
Більше новин
Залиште відгук