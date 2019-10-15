Російська співачка Наташа Корольова публічно звернулась до Володимира Зеленського

Відома співачка українського походження Наташа Корольова, яка живе та виступає в Росії, вирішила відвідати батьківщину. Артистка публічно звернулась до Володимира Зеленського з проханням скасувати заборони СБУ, датовані 2016 роком.

Як стверджує Наташа Корольова, справа проти неї повністю сфабрикована. Артистка зізналась, що представники СБУ приймали рішення про заборону в'їзду, опираючись на її виступи в Криму, які, за даними ЗМІ, пройшли після окупації півострова. Окрім цього, Корольова заявила, що завжди прославляла Україну та не цуралась свого походження.

Читайте також: Він підтримує окупацію Криму, – Ахтем Сеітаблаєв критикує показ серіалу "Свати" з Добронравовим

"Звинувачення, які виніс мені суд 3 роки тому, ...виглядає абсурдно і безглуздо! Я – Наташа Корольова на всьому пострадянському просторі уособлюю, як ніхто інший, колорит, темперамент, дух України! Завжди наголошую і ніколи не цураюся свого походження! А мене звинуватили, що я "проводжу діяльність, яка створює передумови до втручання у внутрішні справи України", – заявила Наташа Корольова.

Що відомо про справу Наташі Корольової?У 2016 році СБУ справді ввели заборону на в'їзд до України російської співачки Наташі Корольової. Причин для цього було кілька. Артистка виступала на концертах в окупованому Криму. Окрім цього, з 2006 року Наташа Корольова є членом партії "Єдина Росія", яку очолює Дмитро Медвєдєв. Політична сила є провладною, відтак співачка підтримує Володимира Путіна.



Наташа Корольова кілька разів зверталась до суду та СБУ, щоб скасувати заборону. Її прохання частково виконали у 2017 році, щоб артистка змогла приїхати на похорони своєї бабусі.

15 жовтня російська співачка вирішила публічно звернутись до Президента України Володимира Зеленського з проханням скасувати заборону та дати змогу їй відвідати родичів на Київщині.

До влади прийшли молоді і порядні з тверезим поглядом на життя люди! Я направила листа на ім'я Президента України Володимира Зеленського з проханням скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну Батьківщину! Тільки він своєю волею може скасувати цей ганебний вирок, розуміючи, як з акторами улюбленого серіалу "Свати", всю абсурдність ситуації і безумство попередньої влади!

– наголосила Наташа Корльова.

Звернення співачка символічно опублікувала в день роковин після смерті бабусі. До допису Наташа Корольова додала ролик, який зняв її брат. На відео видно, як бабуся артистки зі сльозами не розуміє, чому не може побачити свою внучку.

Що відомо про скандал із серіалом "Свати"?

У листопаді 2018 році СБУ заборонила в'їзд в Україну російському актору та зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову. Артист публічно робив антиукраїнські заяви та підтримував анексію Криму. Після цього Мінкультури внесло ім'я Федора Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а "Свати" офіційно заборонили транслювати в Україні.



Однак наразі кінострічку транслюють на телеканалаі "1+1". У березні 2019 року у суді скасували заборону, а Федору Добронравову дозволили в’'їзд в Україну.