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Російського актора Ігоря Ліванова не пустили в Україну: п'ять годин запитували, чий Крим

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Актор Ігор Ліванов / Фото з відкритих джерел

6 лютого громадяни Російської Федерації намагалася потрапити на територію України через один із пропускних пунктів українсько-молдовського кордону. Проте на заваді гастролям артистів стали прикордонники. Один з акторів Ігор Ліванов розкрив деталі інциденту, запевнивши, що їх тримали в автобусі впродовж п'яти годин та вимагали назвати, якій державі належить Крим.

Працівники прикордонної служби Білгород-Дністровського загону 6 лютого обмежили в'їзд в Україну групі російських акторів ліричної комедії "Ідеальний свідок". Причиною стало те, що двоє з них незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де, власне, брали участь у зйомках фільму.

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Артисти намагалися обійти законодавство, та перетнути кордон через інший пропускний пункт. Через недотримання заборони вони отримали штраф, а також обмеження на в'їзд до 10 років. Один із тих, хто був причетний до порушення закону 66-річний Ігор Ліванов, прокоментував ситуацію в пресі. Актор запевнив, що рішення прикордонники винесли після п'яти годин очікування, перевірок та розмов, які полягали в одному питанні: "Чий Крим?"

Нас п'ять годин тримали в автобусі і запитували: "Чий Крим?" Ми з акторами сиділи без води і хліба. Так тривало п'ять годин. Мене приводили і забирали,
– поскаржився артист. 


Актори комедії "Ідеальний свідок" / Tickethunt

Проте, на щастя, Ігор Ліванов зізнався, що найближчим часом не планує потрапити до України й надалі не перетинатиме кордон держави-сусіда. Він запевнив, що це його особисте бажання, адже впродовж всього часу хвилювався, аби залишитися живим: "Не розстріляли – і слава Богу". Очевидно, у розмові з журналістами актор оминув увагою своє правопорушення, яке в результаті заборонило йому в'їзд до України на наступні 10 років на законодавчому рівні. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Скандал Держприкордонслужба Україна – Росія
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