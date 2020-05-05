Розкішні крила і еротичні костюми: як зірки в соцмережах ностальгують за Met Gala

Американський Бал інституту костюма Met Gala щороку відбувається на початку травня, однак цьогоріч його скасували через карантинні обмеження внаслідок COVID-19. Через це зірки не змогли покрасуватись на червоній доріжці заходу та обмежились лише архівними фото у соцмережах.

Тема балу Met Gala у 2020 році мала назву "Про час: мода і тривалість", тому фанати очікували від своїх зіркових кумирів найдивовижніші образи, творцями яких могли стати світові кутюр'є. Але замість спалахів фотокамер та червоних доріжок бал костюмів відбувся лише в режимі онлайн і лише між фанатами заходу, які обговорювали образи знаменитостей минулих років. Про це повідомляє 24 канал.

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А самі моделі, артисти та актори 4 травня, у день запланованої події, опублікували у соціальних мережах щемливі дописи, де зазначили, що сумують за Met Gala та хочуть згадати хоча б свої минулорічні образи. Серед зірок, які опублікували архівні фото, стали Кендалл Дженнер, Кара Делевінь, Блейк Лайвлі, Емілі Ратажковскі, Гейлі Болдвін, Дженніфер Лопес та багато інших.

Кендалл Дженнер

Блейк Лайвлі

Емілі Ратажковскі

Гейлі Болдвін

Дженніфер Лопес

Кара Делевінь