Монатик посвятил жене чувственное стихотворение и показал редкие семейные фото

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Монатик с женой Ириной
Монатик с женой Ириной / Instagram / @monatik_official

Украинский певец Монатик известен далеко за пределами Украины и может легко собрать многотысячную аудиторию на своих концертах, однако свою семью он тщательно оберегает от лишних камер. Однако и у него есть исключения из правил и сегодня, 10 августа, именно тот день.

Несколькомиллионная аудитория Монатика в Instagram сегодня в очередной раз расчувствовалась от его нового сообщения. Сегодня, 10 августа, по случаю дня рождения жены певец сделал исключение из установленных собой правил и не смог не поделиться неопубликованными ранее семейными кадрами.

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На первом фото он и его возлюбленная Ирина Демичева крепко обнимают друг друга, на втором – она ​​вместе с их сыновьями позировала, сидя в самолете. Стоит добавить, что Монатик обдуманно опубликовал их фото, на котором Даниил и Платон не смотрят в камеру. Если имена маленьких потомков певец решился рассекретить при выпуске сольного альбома, то их лица он до сих пор тщательно скрывает.

Под семейными фотографиями Монатик опубликовал довольно длинный и трогательный стих, который посвятил своей жене Ирине. Стоит также добавить, что спутница певца также поделилась несколькими снимками, на которых обозначила локацию их пребывания. Как оказалось, свой день рождения жена Монатика празднует вместе с семьей в Турции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если бы я тебя не встретил, шептал бы рифмами, как сейчас, этот ветер? Светил бы звёздами, вечно молодой вечер? Был бы будень так Ясен и светел? Если бы я Тебя не встретил... Набрался бы смелости вызовы бросить нерешаемым, казалось бы, самым сложным вопросам, недосягаемым, нерушимым вершинам? Не встреть я Тебя, что бы тогда было? Слушал бы смех, такой свежий как иний, детский, искренний, самый любимый? Видел бы взгляды, которые мигом бит сердца делают неуловимым? Была бы жажда жить неутолимой...? Скорее всего жажда была бы, но... к ливням... Которые так необходимы пустыне, трещину давшей от пустоты и уныния. Да Без тебя все бы было не то... А то что есть, я обожаю безумно. И что бы было, не встреть я тебя. Я знать не хочу ... Я люблю! Я каждый день благодарю за то что Это все обоюдно ... Сегодня, я почему то задумался о том что бы было, если бы жить пришлось не любя... Я знать не хочу, представлять не хочу что бы было... не встреть я Тебя. С днём рождения любимая I.V. #РадуюсьСильно #КаждыйРаз #Вечность

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Монатик
Источник: LifeStyle 24
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