Netflix снял документальный фильм о Бейонсе: в сети появился первый трейлер

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram/ @beyonce

Стриминговый сервис Netflix снял документальную киноленту о знаменитой певице Бейонсе. В фильме под названием Homecoming by Beyonce ("Возвращение домой: фильм о Бейонсе") показаны эксклюзивные фрагменты из ее большого концерта на фестивале Coachella. Первый трейлер, в котором также показаны ее младшие дети, уже доступен к просмотру в сети.

Документальные фильмы о знаменитостях приобретают все большую популярность, так как только там мы можем увидеть живые кадры из жизни тех, кто всегда имеет идеальный вид в кадре. Так, Netflix снял фильм об одной из самых популярных певиц современности – Бейонсе. Первый трейлер к кинокартине уже появился на YouTube-канале компании.

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В фильме покажут эксклюзивные видеоролики и закулисные кадры масштабного фестиваля Coachella, на котором Бейонсе исполнила 26 песен. Также в ленту попали моменты из личной жизни певицы, видео с репетиции и редкие эпизоды с ее младшими детьми.

Премьера фильма состоится 17 апреля на Netflix.

Смотреть трейлер к фильму Homecoming by Beyonce ("Возвращение домой: фильм о Бейонсе"): видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Бейонсе Кино Музыка
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