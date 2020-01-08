С миру по нитке: какие звезды пожертвовали колоссальные суммы на поддержку Австралии

Пожары в Австралии потрясли мир еще в сентябре, однако немалого резонанса они достигли в начале 2020 года. Пока социальные сети полнились многочисленными фотографиями и видеороликами из горящих лесов Австралии, знаменитости перечисляли немалые суммы на нужды континента.

Крис Хемсворт

Одним из первых на трагедию на своей родине отреагировал известный голливудский актер Крис Хемсворт, сыгравший роль Тора в серии фильмов студии Marvel. Австралийский актер и его семья пожертвовали 1 миллион долларов на нужды пожарных, которые борются с огнем на континенте.

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"Каждый доллар имеет значение. Эти деньги идут непосредственно пожарным, людям, которые находятся "на передовой", людям, которые пострадали, сообществам, которые пострадали и отчаянно нуждаются в нашей поддержке. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто уже отправил все свои добрые пожелания и пожертвования. Это очень ценится здесь, в Австралии", – отметил актер на своей странице в инстаграме.

Селеста Барбер

Знаменитая австралийская блогерша и актриса Селеста Барбер тоже присоединилась к благотворительной инициативе. Звезда сама организовала сбор средств для пострадавших в Австралии, информацию о котором можно найти в созданном ею сообществе в фейсбуке. Звезда поставила цель собрать 40 миллионов долларов, и только за 5 дней необходимую сумму перевели на нужды, связанные с пожарами в Австралии. Сделала ли сама звезда пожертвования – не сообщается.

В частности, комедийная актриса публикует в своем инстаграме видеоролики, присланные ее свекровью из Австралии.

Pink

Американская певица Pink всегда стояла на стороне защиты экологии и прав животных. На этот раз она выделила 500 тысяч долларов на помощь австралийским пожарным.

"Я полностью опустошена, наблюдая за тем, что сейчас происходит в Австралии. Я обещаю пожертвовать в размере 500 тысяч долларов непосредственно местным пожарным службам, которые так яростно сражаются на передовой. Мое сердце идет к нашим друзьям и семье в Оз (неформальное название Австалии, – LifeStyle 24), – заявила звезда на инстаграм-странице, прикрепив к публикации полезные ссылки для тех, кто хочет помочь Австралии.

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Кайли Дженнер

Согласно информации издания People, светская львица и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер сделал пожертвование в размере 1 миллиона долларов. Такую сумму звезда перечислила на различные нужды для Австралии после негативной реакции пользователей в сети.

Дело в том, что Кайли в своих инстаграм-сторис обнародовала сообщение о возрастающем количестве пострадавших животных в южной Австралии, а сразу же после этого опубликовала фото своей обуви из норки бренда Louis Vuitton.

"Этот пост был совершенно непреднамеренным. Кайли хочет, чтобы все в Австралии прекратилось как можно раньше", – отметил инсайдер. Стоит добавить, что один из пользователей в твиттере обвинил всю семью Кардашян-Дженнер, что они часто выступают за защиту окружающей среды, в то же время ничего не говоря о трагедии в Австралии и не жертвуя средства, на что у Ким Кардашян нашелся свой ответ.

"Ничто так не раздражает меня, как то, что люди думают, что они знают, что мы пожертвовали, и думают, что мы должны все публиковать", – написала Ким в своем твиттере.

nothing gets me more heated than to see people think they know what we donated to and to think we have to publicize everything https://t.co/9qW1h2eZXe — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2020

Николь Кидман

Австралийская кинозвезда тоже присоединилась к помощи и пожертвовала крупную сумму для последствий пожаров на ее родине, а именно – 500 тысяч долларов.

"Наша семья выражает поддержку, все мысли и молитвы для тех, кто пострадал от пожаров по всей Австралии. Мы жертвуем 500 тысяч долларов сельским пожарным службам, которые сейчас так много делают для Австралии", – говорится в публикации Николь Кидман в инстаграме.