Три метра над уровнем неба: необычное жилье сдают для аренды в Британии

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В Великобритании можно переночевать в палатках-гамаках
В Великобритании можно переночевать в палатках-гамаках / nationaltrust.org.uk

В одном из кемпингов на территории национального парка Лейк-Дистрикт в Великобритании можно переночевать, зависнув в воздухе.

В парке открыли палаточный городок на деревьях.

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Две большие палатки сферической формы могут вместить по три человека каждая. Они надежно закреплены на высоте 3 метра над землей.

Внешне палатки напоминают подвесные дома. У них есть окна, сквозь которые ночью можно смотреть на звездное небо. Внутри оборудовано светодиодное освещение и небольшие диваны.

Туристов все же просят брать с собой спальники. Еду и напитки можно будет приготовить в кемпинговом городке неподалеку. Там же можно воспользоваться душем и другими удобствами.

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Каждая палатка может вместить по 3 человека

Ночь в таком лагере обойдется примерно в 120 фунтов стерлингов (более 4 тысяч гривен) в выходные. В будни такой экстремальный отдых обойдется немного дешевле – в 100 фунтов (почти 3500 гривен).

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Ночь в такой палатке обойдется минимум в 100 фунтов

Правда, администрация парка может отказать вам в поселении в подвесных палатках из-за неблагоприятных погодных условий – например, если скорость ветра превысит 32 километров в час. Тогда вам вернут деньги или предложат другую дату.

Забронировать ночлег в таких палатках-гамаках можно с мая по ноябрь.

Смотрите видео про подвесные палатки:

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости недвижимости Великобритания Новости недвижимости мира Отдых Путешествия
Источник: 24 канал
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