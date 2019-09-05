Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта

В Украине в четверг, 5 сентября, на экраны выходит скандальный фильм о Василии Стусе "Запрещенный". Лента рассказывает о судьбе украинского диседента: его борьбе с советской системой, попытках опубликовать свой последний сборник стихов и последних годах жизни.

По случаю выхода фильма, мы вспомним нелегкую судьбу правозащитника Василия Стуса, который понес десятилетнее наказание в лагере для политзаключенных в селе Кучино Чусовского района Пермской области по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, где и умер на 47-м году жизни.

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Жизнеописание Василия Стуса: важнейшие факты

Родился будущий поэт 6 января 1938 года в селе Рахновка, что в Винницкой области. Когда маленькому Василию было всего 2 года, родители переехали в город Сталино (современный Донецк) на новую работу. Там Стус и провел свои детские годы.

В 1954 году поступил в Сталинский педагогический институт по специальности "Украинский язык и литература", после окончания вуза работал учителем в Таужнянской средней школе.

В 1959-1961 годах Стус служил в советской армии. Позже вновь продолжил просветительскую работу учителя в городе Горловка, работал подземным плитовым на шахте "Октябрьская" в Донецке, литературным редактором газеты "Социалистический Донбасс", а уже в 1963 году становится аспирантом Института литературы АН УССР им. Т. Шевченко по специальности "Теория литературы".



Василий Стус провел годы в лагерях

Во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в 1965 году, в кинотеатре "Украина" принял участие в акции протеста. Василий Стус вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорновилом, Юрием Бадзё призвал партийных руководителей осудить аресты украинской интеллигенции.

За участие в этой акции его отчислили из аспирантуры. Работал Стус, где мог: в Центральном государственном историческом архиве, на шахте, на железной дороге, на строительстве, в котельной, в метро.

1965 году поэт женился на Валентине Васильевной Попелюх. Уже через год у них родился сын Дмитрий Стус. Предложение Стуса опубликовать в 1965 году свой первый сборник стихов "Круговерть" отклонило издательство. Несмотря на положительные отзывы рецензентов, был отклонен и его второй сборник "Зимние деревья".



Семья Василия Стуса

В открытых письмах в Союз писателей Стус протестовал против арестов своих коллег, а уже в начале 1970-х годов присоединился к группе защиты прав человека.

Его литературная деятельность привела к аресту в январе 1972 года, где Стус 9 месяцев находился в следственном изоляторе. В начале сентября 1972 года киевский областной суд обвинил его в "антисоветской агитации и пропаганде" и приговорил к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.

Весь срок заключения находился в лагерях Мордовии. Поэт писал в лагере стихи, однако всех их уничтожали, только некоторые из них удалось сохранить.

В 1977 году Василия Стуса освободили, но выслали в Матросово Магаданской области, где он работал до 1979 года на золотых приисках. В 1978 году поэт был принят в PEN-клуб. Вернувшись осенью 1979 в Киев, присоединился к Хельсинской группе защиты прав человека.

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Однако, его здоровье было подорвано. Зарабатывал Стус на жизнь, работая рабочим на заводах. По возвращении отказался от советского гражданства.

В мае 1980 года его снова арестовали как особо опасного рецидивиста и осудили на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. Лагерные надзиратели уничтожили сборник из 300 стихотворений Стуса. В знак протеста против жестокого обращения с политзаключенными он несколько раз объявлял голодовку.



Василий Стус

В январе 1983 года за передачу на волю тетради со стихами его на год бросили в камеру-одиночку. Летом 1985 года Стуса отправили в карцер за то, что, читая книгу в камере, он облокотился на нары. В знак протеста он объявил бессрочную сухую голодовку.

Умер в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года. По официальным данным от остановки сердца, по неофициальным источникам – от переохлаждения. Смерть Василия Стуса рассматривается как убийство, совершенное советской тоталитарной системой.

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Смерть поэта скрывалась советской властью от его друзей-диссидентов до середины октября. Захоронение состоялось без присутствия родных. Личные вещи Стуса в основном не вернулись к его семье. Перезахоронили украинского поэта в 1989 году в Киеве на Байковом кладбище.

Василий Стус и Виктор Медведчук: что об этом известно

Когда осудили Василия Стуса во второй раз, он отказался от назначенного ему адвоката Виктора Медведчука, пытаясь самим осуществить свою защиту. За это Стуса вывели из зала суда и приговор зачитали без него. Суд проходил за закрытыми дверями.

Когда Стус встретился с адвокатом, то сразу почувствовал, что Медведчук является человеком комсомольского агрессивного типа, он его не защищает, не хочет его понимать и не интересуется его делом. Тогда он и отказался от этого адвоката,

– вспомнил близкий друг Стуса Евгений Сверстюк.

Сам Медведчук настаивает, что роль адвоката в таких процессах была минимальной, и он не мог его спасти, мол, решение по таким делам принималось не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ.



Медведчук против Стуса

О методах защиты, которые использовал Медведчук, говорится в журнале "Хроника текущих событий".

Адвокат в своей речи сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания, но он просит обратить внимание на то, что Стус, работая в 1979-1980 годах на предприятиях Киева, выполнял норму, кроме того, он перенес тяжелую операцию желудка,

– говорится в источнике.

Правовой анализ дела, проведенный адвокатами Романом Тытыкало и Ильей Костиным в 2016 году, отмечает, что, даже по советскому законодательству, Медведчук мог защитить Стуса, но не сделал этого, тем самым нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного вместо него самого.

Самые известные цитаты Василия Стуса

"Всегда любить, чтобы всегда ошибаться. Но – всегда любить. И потому существовать, а существовать – это ошибаться".

"Осмотрительные! Золотая середина – самая опасная. Вы ведь двойные враги!".

"Старайся понять других людей, видеть в их жизнях их правду, которую надо принимать, а не оспаривать. Поэтому суди о людях не со своей позиции только, но и их. Еще лучше – с нескольких позиций. А как бы поступил здесь Пьер Безухов, или Роберт Джордан, или Мартин Иден, например? Для этого надо иметь щедрое сердце. Живут же по-своему деревья и цветы, лягушки и ласточки, крысы и соколы. И претензий к ним никто не ставит. Так и люди".

"Ты ждешь еще рождения для себя, а смерть вошла в тебя уже давно".



Цитаты Василия Стуса

"За своей душой надо следить так же, как за телом. Когда я был в твоем возрасте, то регулярно устраивал себе исповедь: что ты сделал за месяц или два хорошего, что плохого. И корил себя за нехорошее. И выроботал был хорошую способность – заботиться о душе. Чистая, светлая душа – это залог здоровья человека. И всегда приятно было вспомнить все, что ты сделал хорошего. Потому что только хорошее вводит нас в круг других людей, делает их братьями, а не просто соседями".

"Так же – заботься о своих друзьях. Они должны быть чистыми, добрыми. Других друзей – не надо. А добрые друзья помогают расти и становиться лучше".

"Человек – это обязанность, а не титул (родился – и уже человек). Человек – творится, саморождается. Собственно, кто Ты пока? Кусок глины сырой, пластичной. Бери этот кусок в карман шире и мни – до тех пор, пока из него не получится что-то твердое, очерченное, перемятое. Представь, что Бог, творящий людей, это Ты сам. Ты есть Бог. Поэтому, как Бог самого себя, мни свою глину в руках, пока не почувствуешь под мозолями кремень. Для этого у Тебя лучшее время – Творись же!".

"Не знаю, есть ли у тебя девушка. Если есть (или – когда будет) – старайся, чтобы она была выше тебя. То есть, чтобы Ты дотягивался к ней, а не опускался. Когда же она слишком земная, то придумай ее – небесной, и она станет небесничать. Но лучше, чтобы в ней была и земля, и небо. Девушка должна предоставить Тебе возможность – становиться лучше, а не ухудшаться".

"Любовь – это, может, единственный настоящий цветок, подаренный человеку Богом. Только в любви человек разумный. И даже: чем больше, сильнее любишь – тем умне стаешь. Других цветов, лучших этого, цветка любви, я не знаю".