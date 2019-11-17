Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку

Українська акторка Руслана Писанка 17 листопада святкує день народження. Зірці виповнилось 54 роки. З такої нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 цікавих фактів про акторку, яких ви могли не знати.

Прізвище акторки

Мало хто знає, що справжнє прізвище акторки не Писанка, а Писанко. Мабуть, люди завжди робили помилку у вимові, тому Руслана дещо змінила його.

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Цікаво, що творчі задатки акторці передались від батька. Ігор Писанко був відомим радянським кінооператором. Чоловік працював в "Укркінхроніці" в Києві та зняв фільми "Дорогою батьків", "Я бачу", "Поема про Донецький край", "Венеція", "Генерал Кирпонос" та ін. За роки своєї кар'єри Ігор Писанко отримав чимало нагород, що, мабуть, надихнуло Руслану на роботу акторки.

Навчання Руслани Писанки

Змалку Руслана Писанка проявляла цікавість до творчих професій. Вона полюбляла співати, танцювати і часто мріяла про славу народної артистки. Однак після закінчення школи Руслана Писанка вступила до Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. Майбутня зірка кіно та театру здобула освіту режисера, проте захотіла поставати в кадрі, а не створювати фільми.

Ще під час навчання Руслана Писанка почала зніматись у кінострічках. Одну з перший ролей вона отримала у фільмі "Кілька любовних історій". Після виходу кінострічки в 1994 році Руслана Писанка прокинулась популярною та здобула неофіційний статус секс-символу українського шоу-бізнесу. "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем", "Яблуко", "Три мушкетери" – одна за одною ролі приносили успіх Руслані Писанці. Водночас акторка багато часу приділяла роботі в театрі, гастролюючи містами України.

Особисте життя Руслани Писанки

Цікаво, що саме на хвилі слави Руслана Писанка познайомилась зі своїм чоловіком бізнесменом Ігорем Ісаковом. На перше побачення, яке відбулось у 2009 році, Руслана Писанка запізнилась на 5 годин, про що вона відверто розповіла у програмі "Життя відомих людей". Акторка забула про зустріч з чоловіком, тому приїхала до майбутнього коханого із мокрим волоссям.

Я забула. Забула, що зустріч. Що час. Я їхала з мокрим волоссям. Поки я їхала, це як феном, я робила собі зачіску. Така елегантна мавка до нього приїхала. Волосся недосушене,

– пригадала Руслана Писанка.

Однак закоханий Ігор Ісаков таки дочекався на знамениту акторку, а в 2012 році стало відомо про їхнє таємне весілля. Достеменно невідомо, коли Руслана Писанка вийшла заміж за бізнесмена, однак їхнє особисте життя одразу ж привернуло увагу всіх вітчизняних ЗМІ.

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Діти

Мабуть, чи не найбільш популярною темою про Руслану Писанко є не так її подружнє життя, як діти. Акторка так і не стала мамою, про що розповіла у шоу "Зважені і щасливі". На проєкт акторка прийшла зі своїм чоловіком та в парі боролась із зайвими кілограмами. В одному з випусків Руслана Писанка розповіла, що планувати появу нащадків вже пізно.

"Я була завжди у світі фантазій і мрій. І ось, ти виходиш заміж, і вже невідомо, чи варто замислюватися про дітей в такому віці. Наразі потрібно ще дитину встигнути підняти. Ти танцюєш, скачеш, можеш загратися. І стає вже пізно думати про те, про що потрібно було думати 20 років тому", – поділилась Руслана Писанка.

Спільно з Ігорем Ісаковим акторка має білосніжного кота, фото якого з'явились на офіційній інстаграм-сторінці зірки.

Блог Руслани Писанки

Наразі на рахунку акторки є понад 30 успішних проєктів. Зокрема, Руслана Писанка вела прогноз погоди та виходила на паркет "Танців з зірками". Кадри зі своїх буднів вона залюбки публікує у мережі. Відтак всі прихильники Руслани Писанки можуть не тільки спілкуватись із нею на офіційних сторінках, але й першими дізнаватись про новинки з її життя та дивитись результати стильних фотосесій.