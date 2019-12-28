Салати на Новий рік 2020: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
Салати на Новий рік 2020 – не обмежуються вибором між олів'є та мімозою. Ці салати хіба що нагадують нам радянське минуле, а потім відгукуються невдалим поєднанням майонезу із рибою. Але ж на вулиці вже 2020! І якщо ви хочете змінити своє життя на краще в майбутньому році, то радимо почати саме із їжі.
На Новий рік 2020 пропонуємо зустріти в компанії із хорошими друзями та близькими, а також смакуючи неймовірно смачні та корисні салати! Ви колись задумувались про поєднання мандаринів з буряком чи хотіли би скуштувати смачний та яскравий вінегрет, який приготований по-новому?
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Один із найвідоміших українських кухарів, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu і засновник гастромайстерні Confiture Євген Клопотенко поділився з Lifestyle24 своїми авторськими рецептами салатів для новорічного столу, які ви зможете повторити.
Салат з буряком і мандаринами
"Який же Новий рік без запаху мандаринів? Я пропоную не відмовлятися від цієї гарної і головне корисної традиції. Але просто їсти мандарини, мені здається, нуднувато, хоча і смачно. Тому я пропоную приготувати салат з мандарин... і з буряком! Напевно, ви здивуєтеся такому поєднанню, але це тільки доти, поки ви не спробуєте його. Ну, а щоб остаточно приголомшити ваші смакові рецептори, я додам в нього листя свіжого базиліка. Я спеціально не прописую кількість інгредієнтів, ви можете експериментувати і знайти вашу ідеальну пропорцію. Отже, наш святковий салат з буряком і мандаринами готовий. Зауважте, без м'яса і майонезу, але в цьому його основна ідея", – Євген Клопотенко.
Рецепт салату з буряком та мандаринами
Інгредієнти:
- буряк;
- листя базиліка;
- мандарини;
- сіль і перець за смаком;
- оливкова олія.
Рецепт салату з буряком і мандаринами:
1. Буряк очищаємо, ріжемо на тонкі скибочки і обсмажуємо на сковороді з оливковою олією протягом 3-5 хвилин. Буряк має залишатися трохи твердим.
2. Мандарини чистимо від шкірки і розбираємо на шматочки. Листя базиліка обриваємо зі стебел.
3. Змішуємо в мисці всі інгредієнти, додаємо мелений перець, трохи солі і оливкової олії.
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Вінегрет з червоною рибою і гострою заправкою
"Вінегрет – ще одна страва, яке не дає мені спокою. Зізнаюся чесно, що класична радянська інтерпретація цього салату мені не дуже подобається, тому я поставив собі за мету змінити рецепт так, щоб він набув абсолютно іншого смаку. Горошок або квасолю я вирішив замінити на зелену сочевицю, в заправку додати гострий перець, щоб надати пікантності. І зовсім небагато червоної риби, щоб додати страві святковості. Вийшло дуже і дуже смачно, дуже рекомендую приготувати", – Євген Клопотенко.
Рецепт вінегрету з червоною рибою
Інгредієнти на 2 порції:
- 1 великий відварений буряк;
- 2 невеликих картоплини;
- 2 невеликих солоних огірки;
- 80 г слабосоленої сьомги;
- половина червоної цибулини;
- 50 г зеленої сочевиці;
- 2 ст. л. соняшникової або оливкової олії;
- щіпка сухого меленого гострого перцю;
- сіль за смаком.
Рецепт вінегрету з червоною рибою:
1. Сочевицю відварити в підсоленій воді до готовності. Як правило, для цього вистачає 10-15 хвилин. Злити воду і остудити.
2. Картоплю помити і запекти в духовці до готовності, остудити і порізати великими кубиками. Відварений буряк і солоні огірки також порізати на великі шматки. Цибулю порізати тонкими півкільцями.
3. Змішати всі інгредієнти в тарілці, зверху викласти шматочки червоної риби і заправити олією з гострим перцем. При необхідності посолити і прикрасити зеленню.
Салат з буряком, гарбузом та сиром
"Здається, що буряк і гарбуз – це простенько. Але в цьому рецепті вони зведуть вас з розуму! Овочі, запечені в духовці, стають більш насиченими і ніжнішими, а голландський сир додає солодкуватості та приємно тягнеться, а лимон і м'ята роблять смак страви збалансованим", – Євген Клопотенко.
Рецепт салату з буряком, гарбузом та сиром
Інгредієнти:
- 50 г гарбуза;
- 50 г буряка;
- 30 г голландського сиру;
- 20 г вершкового масла;
- 0.5 лимона;
- 1 гілочка м'яти;
- сіль, перець за смаком.
Рецепт салату з буряком, гарбузом та сиром:
1. Гарбуз і буряк нарізаємо великими скибочками.
2. Гарбуз обсмажуємо на вершковому маслі 10 хвилин до напівготовності. Буряк (бажано невеликого розміру) поливаємо лимонним соком і відправляємо в духовку, розігріту до 180°С, хвилин на 30.
3. На деко викладаємо гарбуз і буряк. Посипаємо сіллю, перцем і відправляємо в духовку на 180°С на 10 хвилин.
4. На запечені овочі викладаємо зверху нарізаний слайсами голландський сир і даємо йому розплавитися, після чого посипаємо м'ятою, поливаємо соком лимона і рослинною олією.
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Ніжний форшмак з сиром
"Форшмак – це закуска, яку часто готують для святкового столу. Хтось робить його з яблуком, хтось додає хліб, а хтось робить його просто з яйцем і цибулею. Я ж пропоную зовсім незвичайне поєднання, яке ви ще точно не куштували. Форшмак з сиром надзвичайно ніжний і обов'язково сподобається всім шанувальникам цієї страви", – Євген Клопотенко.
Рецепт ніжного форшмаку з сиром
Інгредієнти на 2 порції:
- 100 г філе слабосоленого оселедця;
- 30 г нежирного сиру;
- половина яйця, звареного вкруту;
- 20 г подрібненої цибулі;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- мелений перець за смаком.
Рецепт форшмаку з сиром:
1. З філе оселедця видалити найдрібніші кістки за допомогою пінцету. Подрібнити оселедець в блендері або порубати ножем. Головне не перетворити рибу в пасту, а просто дрібно її порубати.
2. Цибулю порізати дуже дрібно, яйце потерти на тертці. Змішати в невеликій мисці подрібнений оселедець, цибулю, сир і яйце. Добре перемішати, додати перець і заправити форшмак оливковою олією.
Салат з буряком і авокадо гриль
"Упевнений, що для більшості салат з буряком асоціюється в першу чергу з шубою або просто тертим буряком з часником і обов'язково майонезною або сметанною заправкою. Насправді буряк – це дуже універсальний коренеплід, який прекрасно поєднується не тільки з іншими овочами, але і з фруктами. Салат з буряка і авокадо – прямий тому доказ. Тут звичайно не обійшлося без невеликого секрету – заправити його я пропоную пікантним винним соусом", – Євген Клопотенко.
Рецепт салату з буряка та авокадо
Інгредієнти на 2 порції:
- 3 маленьких буряки;
- 2 авокадо;
- 2 апельсини;
- цедра чверті апельсина;
- 100 мл сухого червоного вина;
- 1-2 ст. л. рослинної олії;
- сіль, перець за смаком.
Рецепт салату з буряка і авокадо:
1. Готуємо винний соус. У невелику каструльку наливаємо вино, додаємо сік одного апельсина, м'якоть половини апельсина і цедру чверті апельсина. Варимо на невеликому вогні, поки суміш не випарується десь вдвічі.
2. Буряк миємо, чистимо, ріжемо тонкими пластинками і обсмажуємо на сковорідці-гриль спочатку без олії. Коли буряк обсмажиться з двох сторін, додаємо на сковороду трохи рослинної олії.
3. Авокадо ріжемо навпіл, видаляємо кісточку, очищаємо від шкірки і ріжемо на дольки.
4. Обсмажуємо на сковороді-гриль з невеликою кількістю рослинного масла. Досить кілька хвилин з кожного боку.
5. Для подачі салату спочатку викладаємо на тарілку буряк, потім авокадо, філе апельсина і поливаємо винним соусом. Солимо і перчимо за смаком.
Більше рецептів від Євгена Клопотенка можна знайти на сайті Klopotenko.com.
Смачного Нового року! Діліться в коментарях фотографіями своїх новорічних страв!