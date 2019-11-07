Сергій Бабкін святкує день народження: що ви могли не знати про знаменитого артиста

Український співак Сергій Бабкін відзначає день народження. 7 листопада успішному і талановитому вокалісту виповнюється 41 рік. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати цікаві факти, які зможуть вас вразити.

Знаменитий артист, талановитий актор та зірковий татусь – таким Сергія Бабкіна знають тисячі його прихильників. Сам співак ніяковіє від питань про популярність та часто відповідає, що його щирість і правдивість стали запорукою успіху. І це справді так: тексти пісень Сергія Бабкіна підкорюють Україну у перші дні виходу треку. Та які секрети приховуються за іміджем взірцевого сім'янина та вокаліста, і чому всі композиції він записує без вбрання – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Читайте також: Сергій Бабкін вперше заспівав у дуеті зі своєю дружиною Сніжаною: чарівне відео

Дитинство

Мабуть, всім відомо, що Сергій Бабкін народився і виріс в Харкові. Це місто настільки гармонійно доповнює артиста, що навіть з приходом слави він не захотів переїжджати до столиці, оселившись на околиці мегаполісу.

Змалку Сергій Бабкін проявляв цікавість до творчості, відтак його мама робила все для того, аби її син в майбутньому займався улюбленою справою. Однак вчитись співаку не завжди хотілось, тому з 6 років Ніна Павлівна його "водила, а інколи тягнула на бальні танці, в школу художнього мистецтва, на фігурне катання та в музичний клас".

Цікаво, що Сергій Бабкін навчився грати на флейті, але після того, як він вперше взяв гітару – все кардинально змінилось. Тоді майбутньому артисту було всього 12 років, а спроби грати на незнайомому інструменті завершились написанням дебютної пісні.



Сергій Бабкін в різні роки свого життя / Колаж Viva

В останні шкільні роки Сергій Бабкін перейшов на навчання в ліцей з театральним класом. Саме ця освіта суттєво повпливала на життя артиста, адже у закладі він більше проводив часу на сцені та брав участь у міських творчих конкурсах. Під час навчання Сергій познайомився з таким же талановитим вокалістом Андрієм Запорожцем (Sun). Зустріч була доленосною, бо згодом два артисти створили знаменитий гурт 5'nizza.

Ми навчались в одному класі. На перервах я частенько просив у гітарному класі інструмент і шукав нові акорди на сходах біля їдальні. Sun начитував хіп-хопові тексти закордонних гуртів. Так і познайомились. Стали підбирати акорди, вивчати пісні та виконувати їх. Але ті, які, в першу чергу, подобались самим,

– пригадав Сергій Бабкін.



Сергій Бабкін із Андрієм Запорожцем / Главком

Хвиля слави

Спершу Сергій Бабкін та Андрій Запорожець виступали виключно для своїх знайомих та на вулицях міста, вдосконалюючи свою вокальну майстерність. Та щасливий випадок зробив їх відомими.

Читайте також: Сергій Бабкін зворушливо привітав сина Артура з 13-річчям: фото

У 2002 році майбутні зірки побували на фестивалі КаZантип. Раптово всюди погасло світло, тому виступи співаків припинились. Щоб не сумувати у натовпі Сергій Бабкін та Андрій Запорожець почали награвати на гітарі свої треки, привертаючи увагу всіх меломанів. Незвичні тембри голосу та ритмічна музика настільки сподобались людям, що головна сцена КаZантип швидко змінилась.

Ми були вбрані у великі сорочки та шапки. Ми не думали, що будемо виступати, але взяли на всякий випадок гітари... Це збіг обставин, бо ми залізли на територію через паркан, не маючи пропуску. І тут вимикається електрика на КаZантипі. Зірковий момент: ми зразу почали співати. Тоді всі люди почули наші пісні,

– розповів у програмі "Слава+" артист.

Вже наступного дня гурт 5'nizza виступав на головній сцені КаZантипу, а записи їхній треків розлетілись Україною. Найвідомішою піснею артистів і досі залишається трек "Солдат".

Дивіться виступ гурту 5'nizza із піснею "Солдат": відео

Сергій Бабкін не весь час приділяв вокальній творчості. Паралельно він працював актором у харківському театрі. Саме ті виступи допомогли йому уникнути служби в армії, адже генерал після однієї вистави був в захваті від таланту українця та заявив, що Бабкін повинен виступати.

"Моє кохання – моє спасіння"

Та поки гурт і акторська кар'єра Сергій активно розвивались, його шлюб з Лілією Ротань зазнавав краху. Пара одружилась у 2006 році, а вже за рік у них народився син Ілля. Проте гастролі та алкогольні вечірки стали приводом для розлучення.

Цікаво, що ще під час шлюбу Сергій Бабкін зустрів своє кохання – Сніжану. Харизматична колега по театру настільки сподобалась йому, що артист захотів стати взірцевим сім'янином. Заради неї Сергій Бабкін відмовився від алкоголю та навіть порушив церковні закони.



Архівне фото Сергія і Сніжани Бабкіних / Instagram / @babkin_official

Сама Сніжана Бабкіна не приховує: їй було складніше розірвати стосунки, аніж коханому. На час розлучення Сергій вже рік не жив з дружиною, а от акторка була чудовою дружиною та виховувала з чоловіком спільного сина. Тому пара, зрозумівши, що зустріч була доленосною, вирішила таємно обвінчатись. Тільки один священник Харкова погодився провести церемонію, наголосивши, що найближчим часом закохані мають розірвати шлюб із попередніми партнерами. Так і сталось: Сніжана та Сергій поспішно скасували попередні стосунки і оселились в рідному місті.

Читайте також: Сергій Бабкін знявся з дружиною у новому кліпі на пісню "Єви і Адами": відео

Окрім цього, в програмі "Світське життя" акторка відверто розповіла, що не любила пісні гурту 5'nizza і чула всього одну композицію. Та коли Сніжана Бабкіна познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, була зачарована особливою харизмою Сергія Бабкіна. Акторка упродовж 11 днів бачила уві сні колегу по театру, і тільки після того, як впізнала в незнайомцю музиканта, зрозуміла, що це знак. А от Сергій Бабкін не соромиться говорити, що Сніжана по-справжньому стала його спасінням, адже алкогольні вечірки давно могли його погубити.



Сергій та Сніжана Бабкіни / Viva

Сергій Бабкін: соло

Гурт 5'nizza був чудовим стартом, однак Сергій Бабкін мріяв самостійно збирати концертні зали. Ще за часів існування колективу він записав понад 30 пісень, які увійшли до його дебютного альбому "УРА!" Загалом Сергій Бабкін випустив 7 студійних платівок, кожна з яких отримала успіх.

Співак має свої особливі ритуали, які вже знають всі його прихильники. Так, на своїх концертах Сергій Бабкін виступає босоніж.

Це звичка, яка переросла у фішку, а потім стала просто зручністю, народилася випадково. Як, власне, і всі цікаві знахідки в моєму житті. Насправді мені так зручно, та й щодо взуття не треба морочитися... Виступати без взуття дуже комфортно і легко, але тільки лише тоді, коли дозволяють умови,

– пояснив Сергій Бабкін в журналі Viva.

Та це далеко не єдина особливість іменинника. Сергій Бабкін записує всі пісні з оголеним торсом. За його словами, це допомагає не тільки сконцентруватись на роботі, але й створити особливі композиції.

Читайте також: Сімейний вихід: Сніжана Бабкіна показала стильне фото з трьома дітьми

"Коли я записуюся в студії, завжди прибираю все зайве: обов'язково звільняюсь від взуття, знімаю годинник, каблучки і верхній одяг теж. Я почуваюся вільно, коли на мені нічого немає. Тіло теж працює, співає, дихає, резонує. Зайве на ньому буде заважати, сковувати і відволікати. А коли воно вільне, ти повністю занурюєшся в процес, в тему, в пісню, чіткіше відчуваєш всі слова і відтворюєш правильний звук", – зізнався Сергій Бабкін.



Сергій Бабкін записує пісні топлес / Instagram / @babkin_official

Йога і не тільки

Та попри щоденні клопоти та насичені графіки Сергій Бабкін вміє і любить розслаблятись. Спільно зі своєю дружиною Сніжаною він залюбки займається йогою. Ці вправи допомагають подружжю знайти гармонію, що, можливо, і є їхнім секретом міцного шлюбу.

Окрім цього, Сергій Бабкін – один із небагатьох представників шоу-бізнесу, який не користується послугами няні, а сам знаходить час для нащадків – 8-річної Веселини, 12-річного Артура і 4-місячного Єлисея. Артист полюбляє гуляти зі своїми дітьми у парках Харкова та спілкуватись із ними, що видно у мікроблозі вокаліста.



Сергій Бабкін з дітьми / Instagram / @babkin_official

Сергій Бабкін – феномен українського шоу-бізнесу. Завдяки акторській майстерності він з легкістю жартує та ділиться сокровенним під час концертів. Тому глядачі приходять не тільки послухати улюблені треки, але й більше пізнати свого кумира. А Сергій Бабкін залюбки привідкриває двері до свого особистого життя, віддаючи частинку себе на кожному виступі.