Сергій Притула курйозно потролив корупціонерів у час пандемії коронавірусу: відео

В час карантину український телеведучий Сергій Притула насолоджується відпочинком у колі своєї сім'ї. Однак і про прихильників шоумен не забуває: днями він записав курйозне відео, яке вже встигло розсмішити мережу.

Відповідний ролик з'явився на інстаграм-сторінці Сергія Притули та одразу ж привернув увагу всіх його прихильників. Шоумен не насміхався з недуги, яка забрала життя понад 6 тисяч людей, а звернувся до корупціонерів. Він спершу порадив не брати хабарі, адже від тих грошей можна захворіти на коронавірус та померти. Однак, кілька секунд обміркувавши, Сергій Притула передумав і закликав їх продовжувати наживатись.

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"Термінове звернення до корупціонерів у зв’язку з пандемією!.. Віруси дуже чітко передаються через гроші, через банкноти, купюри, готівку, через кеш, через "бабки". Це коли з рук в руки передаєш, воно ж тими мікробами кишить. Тому, ну ви, якось не знаю, там проявіть якусь силу волі, не беріть хабарі. Бо візьмеш хабар, вірус передасться і ти вмреш… Один з другим корупціонери. Хоча, а може, беріть?" –потролив Сергій Притула у ролику.

Це не вперше Сергій Притула з гумором висвітлює тему, яка є актуальною в суспільстві. Раніше шоумен з колегами по "Вар'яти-шоу" записав відео, в якому прокоментував заяву продюсерки "1+1" Олени Єремєєвої щодо озвучення фільмів українською. За її словами, українська мова нібито краще звучить у комедіях, а в мелодрамах її сприймати важко, тому краще використовувати російську. Та й самим акторам нібито важко поки працювати українською. Це дотепно висміяв Сергій Притула.