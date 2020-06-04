Члени Британської академії кіно і телевізійних мистецтв оголосили номінантів премій BAFTA TV, де особливе місце у переліку номінацій зайняв серіал "Чорнобиль" (Chernobyl). Американо-британська стрічка про події в Україні претендує на 14 теленагород.

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв 4 червня оголосила номінантів щорічної премії BAFTA у телебаченні (BAFTA TV Awards та BAFTA TV craft Awards). Телепремії повинні були вручити 26 квітня і 17 травня, а претендентів – оголосити ще в березні. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи, тому церемонія нагородження премією BAFTA TV Craft Awards відбудеться 17 липня, а BAFTA TV Awards – 31 липня. Зйомки церемоній проходитимуть в закритих студіях з дотриманням соціального дистанціювання, а лауреатам запропонують прийняти нагороди віртуально. Про це йдеться на сайті премії BAFTA.

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Абсолютним лідером за кількістю номінацій у 2020 році став серіал "Чорнобиль" від HBO та Sky Atlantic. Кінострічка стала рекордсменом за кількістю номінацій поряд з минулорічним серіалом "Вбиваючи Єву", який у 2019 мав таку ж кількість номінацій у шорт-листі. Серед категорій серіал претендує на: найкращу чоловічу роль (Джаред Гарріс), найкращу чоловіча роль другого плану (Стеллан Скарсгард), найкращий мінісеріал, найкращий дизайн костюмів, найкращий оригінальний саундтрек та інші.

Що відомо про серіал "Чорнобиль"?Автором п'ятисерійного британсько-американського мінісеріалу стали Крейг Мезін та Юган Ренк. У серіалі йдеться про події 1986 року, коли на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув реактор. Подія стала однією із найбільших техногенних катастроф в історії, яку тривалий час у СРСР намагались замовчувати. Прем'єра історичної драми відбулася 6 травня 2019 року і отримала широке визнання у світі. Окрім розголосу, стрічку номіновували на найкращі кінопремії світу – Золотий глобус та Еммі.

Дивіться трейлер серіалу "Чорнобиль" онлайн:

Наступним за популярністю серіалом цього року стала стрічка "Корона" (7 номінацій), а на третьому місці – комедійне шоу "Флібег" (6 номінацій). З повним списком номінантів ви можете ознайомитися на сайті премії BAFTA.