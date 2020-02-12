Що одягнути на Валентина: добірка найкращих образів

Наближається улюблене свято закоханих пар – День святого Валентина. Якщо подарунок своєму коханому ви вже придбали, залишається вибрати лише образ для святкування. Щоб ваш романтичний вечір вдався – ми підібрали цікаві та оригінальні образи, які подарують вам чудовий настрій.

Кажуть, що нашим чоловікам байдуже, як ми одягнені, адже люблять нас не за одяг. Але давайте будемо відвертими: елегантна, доглянута дівчина в красивому вбранні виглядає набагато ефектніше і привабливіше. Тому радимо вам не зволікати, і обирати той образ, який вам найбільше імпонуватиме 14 лютого.

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Зверніть увагу, що вибір одягу на День святого Валентина залежить не лише від вашого смаку та стилю, але й від місця побачення. Тож ми підготували для вас аутфіти для походу в театр, кіно, ресторан чи просто на прогулянку.

Що одягнути на Валентина: ідеї у фото

Для створення романтичного образу обирайте сукню. Варіантів фасонів може бути багато: міні-, максі- чи мідісукні. Якщо ви плануєте провести цей вечір в улюбленому ресторані, то легкості та кокетливості вам надасть легка та проста тканина. Це може бути ніжне плаття пастельних кольорів, яке буде виглядати досить мило та елегантно.



Обирайте зручність та комфорт / Pinterest



У такій сукні ви будете виглядати неперевершено / Pinterest



Жозефін Скрівер на Супербоулі 2020 / Getty Images

Якщо ж ви готуєте для своєї другої половинки класичний образ рокової спокусниці – не забувайте про червоне плаття, адже червоний – колір пристрасті та кохання. Саме на День святого Валентина червона сукня вам буде личити найбільше.



Емілі Ратажковські в сукні Zara / Getty Images

Безумовно, яке ж свято обходиться без традиційного чорного маленького плаття, яке створила у 1926 році легендарна Коко Шанель. Чорна сукня Шанель стала популярною завдяки своїй універсальності: її можна носити як і в день, так і ввечері, доповнюючи аксесуарами.



Чорна сукня додасть вашому образу елегантності / Instagram

Не забувайте про те, що чудово виглядати вам допоможуть не лише сукні, але й штанні костюми. В такому вигляді можна піти чи в ресторан, чи в театр. Доповнити образ вам допоможуть аксесуари.



Не бійтеся експериментувати в День святого Валентина / Instagram

Якщо ваш вечір плавно переросте в гучну вечірку, радимо зробити акцент на буржуазності, або ж обрати ідеальне вбрання у стилі диско.

Щодо трендового одягу, радимо звернути увагу на шкіряні плаття, які давно вже заполонили серця дівчат, що слідкують за модою. Сукня може бути не лише із чорної шкіри, але й із кольорової.

Також ідеальним поєданням стануть класичні кольори білий та чорний, які ніколи не виходять із моди. Придивіться до ренесансних об'ємних білосніжних сорочок, рукавів-буффало і воланів. Їх можна доповнити чорними корсетами, цікавими поясами і басками.



Ваш образ може бути досить звичним, але натомість святковим / Pinterest



Завдяки рукавам буффало – ваш образ буде цікавим та оригінальним / Pinterest

Для тих, хто не надає Дню святого Валентина великого значення, однак все ж таки планує після роботи прогулятися та забігти з коханим на тортик в кав’ярню, не слід перейматися відсутністю романтичного образу. Інколи строгі офісні аутфіти додають ще більшого шарму, аніж заздалегідь продуманий святковий look.



Образ для походу в кінотеатр / Pinterest



Образ для походу в театр / Pinterest