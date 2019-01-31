Що подарувати дівчині на Валентина: оригінальні ідеї на 14 лютого

День Святого Валентина відзначають 14 лютого – у цей день пари влаштовують романтичні вечори і дарують символічні подарунки. Якщо ви не хочете купувати для своєї половинки банальні презенти, наприклад, плюшевого ведмедя, – читайте у нашій добірці іде оригінальних подарунків для дівчини на День Валентина.

Що подарувати дівчині на 14 лютого

Для романтиків

Побачення

Звісно романтичний пікнік у парку не вдасться організувати 14 лютого. Але приготувати смачну вечерю чи сніданок у ліжко – під силу кожному. Постарайтеся зробити для коханої особливу атмосферу. Їй точно сподобається ваша турбота та увага.

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Влаштуйте дівчині побачення її мрії

Подорож у Париж

Яка дівчина не мріє побувати у Парижі. Це дивовижне і романтичне місто, яке красиве навіть у лютому. Єдиний момент, який вам слід врахувати, ваша дівчина повинна мати біометричний паспорт, аби без проблем поїхати у романтичну подорож.

Париж – місто романтиків

Освідчення

Вважаєте, що освідчитися на День Валентина – це занадто? Але ж коли, як не зараз! Якщо ви ще неготові робити пропозицію руки і серця, то просто скажіть дівчині про свої почуття. Це свято точно стане особливим для ваших стосунків.

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Для творчої дівчини

Кліп з фото

Ми не сумніваємося, що ваша дівчина активно веде сторінки у соцмережах. І, скоріше за все, у вас є багато спільних фото з коханою. Візьміть ці знімки і змонтуйте з них кліп. На такий подарунок не треба особливих витрат, а ваша дівчина точно оцінить старання.

У мережі є чимало інструкцій, як власноруч змонтувати кліп з фотографій.

Зробіть кліп з ваших кумендних фото

Урок з живопису

Ваша кохана чудово розбирається у мистецтві та знає усіх представників живопису Ренесансу? Тоді подаруйте їй нагоду самій стати митцем. Це може бути сертифікати на урок живопису (на двох) або ж набір для малювання: фарби, пензлики та полотно.

Програвач на пластинки

Зараз у моду повертається вініл. І не думайте, що на платівках тільки пісні The Beatles, адже відомі виконавці також випускають альбоми у вінілі.

Крім того, зараз велетенський вибір програвачів. Чудово на подарунок підійдуть компактні програвачі пудових кольорів.

Програвач Lilac Cruiser Bluetooth record player

Палароїд

Ще одна річ з минулого, яка сьогодні шалено популярна. Зробити фото на полароїд легко та швидко, а ще вони виглядають дуже стильно.

Фотоапарат для миттєвих кадрів

Для екстрималки

Ролики

Хоч на вулиці зима, але дуже скоро ролики стануть у пригоді. Якщо ваша дівчина полюбляє екстримальні види спорту – ролики їй мають сподобатися. Крім того, вони нагадають про веселе і безтурботне дитинство.

Набір для йоги

Якщо ваша дівчина стежить за своєю фігурою та здоров’ям, регулярно відвідує спортзал – для неї гарним подарунком на 14 лютого буде набір для йоги. З таким набром вона зможе робити вправи дома чи на свіжому повітрі, коли стане тепліше.

Зазвичай у такі набори для йоги входить килимок, блоки з піни та ремінь для надійної фіксації. А ще ви можете докупити красиву спортивну форму та пляшку для води.

Килимки для йоги

Розумний годинник

Цей аксесуар підрахує кроки, калорії та дасть підказки щодо інтенсивності тренувань. Крім того, він замінить органайзер. Тому розумний годинник – незамінни гаджет для сучасної активної дівчини.

Кохайте і будьте коханими!