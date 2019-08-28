Що потрібно купити дитині, щоб підготувати її до школи: повний список

Збирати дітей в школу – процес довготривалий та витратний. Перед початком навчального року вчитель дає вказівки, що саме треба купити учневі. Втім для кожного учня є обов'язкові покупки, які ми зібрали для вас у матеріалі.

Перед початком навчального року, перш ніж зібрати дитину в школу, батькам доводиться нелегко, адже треба продумати все до деталей. Рекомендовано купувати все завчасно, аби нічого не забути. Втім, якщо у вас було обмаль часу раніше, то ви можете ще встигнути придбати все найнеобхідніше, адже ми уже склали повний список потрібних речей.

Що потрібно купити дітям в школу: повний список

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Що треба купити з одягу дівчинці?



Одяг в школу для дівчаток: список

1. Жакет або шкільний костюм;

2. Білу сорочку або вишиванку;

3. Спідниця або штани;

4. Колготки (2-3 пари);

5. Взуття класичнe;

6. Спортивний костюм, кросівки або кеди;

7. Сарафан.

Що треба купити з одягу хлопчикові?



Шкільний одяг для хлопчиків

1. Шкільний костюм;

2. Сорочка (2-3 штуки);

3. Штани (2-3 пари);

4. Шкарпетки (5 пар);

5. Класичне взуття;

6. Спортивний костюм, кросівки або кеди.

Для підбору ранця потрібно ретельно підійти. Спинка не повинна бути жорсткою, інакше він буде некомфортним. Ремінці мають бути міцно пришиті до ранця. Ручка ранця має бути міцною і зручною. Було б добре, якби збоку було місце для пляшки з водою. Зверніть увагу на матеріал: на випадок дощу краще б купити вологонепроникний рюкзак.



Канцтовари в школу

Що потрібно учням з канцтоварів?

– ранець;

– щоденник;

– зошити в клітинку, лінійку – 10 шт; для учнів молодших класів потрібна коса лінія;

– обкладинки для зошитів – 20 шт;

– обкладинки для книг – 1 упаковка;

– папка для зошитів;

– закладки для книг – 1 упаковка;

– підставка для книг;

– ручка – 3-5 шт;

– прості олівці – 2 шт;

– пенал для ручок та олівців;

– стругалка для олівців;

– гумка для стирання олівців;

– 15-сантиметрова лінійка 15-20.

Що потрібно учням на урок малювання?

– альбом для малювання;

– фарби;

– пензлики;

– кольорові олівці;

– фломастери;

– пластилін;

– дошка для пластиліну.



Що купити на трудове навчання в школу

Що потрібно учням на урок трудового навчання?

– ножиці;

– клей-олівець;

– кольоровий картон;

– кольоровий папір.