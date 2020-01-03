Шість найбільш очікуваних книжок 2020 року

Про найцікавіші книжні новинки від українських видавництв, які потішать нас у 2020 році – у підбірці LifeStyle 24.

Ми вивчили плани найбільших видавництв на 2020 рік та зібрали для вас ті книги, які точно не можна оминути своєю увагою.

Цікаво: Найкращі книжки 2019 року, які варті уваги

"Вгору сходами, що ведуть униз", Бел Кауфман



"Вгору сходами, що ведуть униз" / Фото: abebooks.com

Видавництво: "Видавництво Старого Лева"

Пам’ятаєте всі ті яскраві саморобні анкети, які ми у школі заповнювали однокласникам та всі ті записочки, якими обмінювались на уроках, аби не помічали вчителі? Чи багато вони могли про вас розказати? Практично все!

Роман "Вгору сходами, що ведуть униз" Бел Кауфман – це книжка, яка складається саме з таких записок, папірців, знайдених у сміттєвому кошику, уривків щоденника, безглуздих директив, звітів та планів уроків. При цьому ця книга настілки насичена людськими долями, образами і портретами, що цей незвичний за своєю формою твір абсолютно зрозумілий кожному, хто ходив до школи.

Це – історія про молоду вчительку, яка прагне змінити життя своїх учнів та зламати глухі стіни бюрократичних умовностей, які заважали всім нам жити у дитинстві. Це – історія про дуже живих і дуже різних учнів, які намагаються зберегти себе у бездушній системі освіти. Це – історія про тих, хто готовий боротись із системою та ламати упередження. Це – певно, одна з найкращих історій про школу, які були написані у світовій літературі.

"Поштова лихоманка", Террі Пратчетт



"Поштова лихоманка" / Фото: browbooks.com

Видавництво: "Видавництво Старого Лева"

Веселий та мерехтливий всесвіт Дискосвіту Террі Пратчетта у 2020 році поповниться ще одним україномовним романом. Цього разу – про захопливі пригоди головного почмейстера, який не в захваті ані від свої нової роботи на пошті, ані від усіх супутніх ризиків, які вона несе. Людина, яка не звикла працювати, бо має виключний талант у витонченому шахрайстві, дійсно нестандартний вибір для відродження закинутого поштамту. Нестандартний, проте – ефективний. Настільки, що книга, яка описує цю історію, потрапила до коротких списків премій фентезійної літератури – Небьюла та премії Локус, а також до короткого списку премії "Г’юго"

"Усі їхні демони", Поліна Кулакова



Поліна Кулакова / Фото: Читай.ua

Видавництво: "Дім химер"

Ви ж завжди підозрювали, що у сірому кварталі "хрущовок", де всі будинки однаково безликі, за зачиненими дверима щось демонічне має всі шанси на реалізацію, правда? І не дарма. Роман Кулакової – він саме про це.

За зачиненими дверима однієї з квартир відбувається щось дуже тривожне. Що не помічають сусіди, бо їм просто байдуже. Видавці обіцяють, що на нас чекає дуже насичений роман про те, як навчитись жити з "демонами" своїх батьків. Це роман про жорстоко вкрадене дитинство, алкоголізм та про криваві вбивства у невеликому тихому місті.

"Мугикай, якщо не знаєш слів", Б’янка Мараїс



"Мугикай, якщо не знаєш слів" / Фото: Amazon

Видавництво: "Віват"

Життя дев'ятирічної дівчинки із успішної білої сім'ї, яка має все, і чорношкірої багатодітної матері, яка ціною власного здоров’я намагається підняти дітей, ніколи не мали б перетнутися. Робін нудьгує в шахтарському передмісті Йоганнесбурга, а Б'юті щосили намагається самотужки підняти дітей. Але перетнулись. Після повстання школярів, які вийшли протестувати проти апартеїду, їхні долі переплелись настільки тісно, що розірвати їх майже неможливо.

У цій книзі багато приводів замислитись, чимало непередбачуваних поворотів сюжету, велика кількість теплого гумору і дуже багато жіночих розмов. Таких, через які буквально на дотик відчувається різнобарв'я культур Африки, побутові особливості багатомовного середовища, жорстокість гонінь дискримінації, прояви побутового антисемітизму і уміння насолоджуватись життям попри все.

"Її Величність королева Єлизавета", Саллі Беделл Сміт

"Її Величність королева Єлизавета". Життя сучасного монарха / Фото: Книжкова Хата

Видавництво: "КМ-Букс"

Видавці обіцяють пояснити нам, чи легко сьогодні бути королевою. На прикладі жінки, яка уже понад 65 років править однією з найстаріших монархій.

Англійську королеву Єлизавету ІІ, найвідомішу та найшанованішу жінку у світі, називають живою легендою. Із неї беруть приклад, за нею спостерігають, про неї пліткують. Але у цій книзі нам розкажуть, що відбувається у її родині та якою вона є вдома, коли має вона час на своїх рідних. Та і чи має вона на них час? Чи у королеви не буває вільної хвилини, коли вона може дозволити собі займатись тим, що любить? Про це читачеві розповідає американська журналістка та авторка біографічних бестселерів Саллі Беделл Сміт.

"Г’юстон, у нас проблеми", Катажина Ґрохоля



"Г’юстон, у нас проблеми" / Фото: zstmielec.pl

Видавництво: "Видавництво Старого Лева"

Коли тобі 32 роки, ти затятий холостяк і тобі хронічно не щастить в усьому, від роботи до стосунків із сусідами, хто в усьому винен? Правильно, жінки. Вони скрізь і вони постійно втручаються не у свої справи. Життя безробітного оператора Єремії – зайвий тому доказ. З ним щогодини трапляється якась халепа. І для того, аби змінити цей безперервний потік життєвих проблем Єремії доведеться взяти на себе відповідальність за власне життя. Як мінімум, із цього вийде чудова та максимально не нудна історія про те, як припинити скиглити і почати діяти.