Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?

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Фредді Мерк’юрі
Фредді Мерк’юрі / 24 Канал

24 листопада 1991 року у своєму будинку помирає легендарний Фредді Меркюрі - лідер гурту Queen – у Лондоні, Великобританія.

Легендарний Фаррух Булсара якого увесь світ знає, як Фредді Мерк'юрі, народився 5 вересня 1946 року. Він прожив коротке, але насичене життя, ставши одним із найяскравіших представників британського року.

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Хоча він прожив лише 45 років, але неабиякий слід в світовій історії таки залишив! Хітами, які він встиг написати за життя, захоплюється вже не одне покоління меломанів і звичайних поціновувачів хорошої музики.

За день перед смертю Меркюрі офіційно підтвердив, що хворий на СНІД. Чутки про це поширювались ще з 1986-го, коли в пресу просочилася інформація, що співак здавав тест на смертельне захворювання.

Пропонуємо вам перевірити, наскільки добре ви знаєте не тільки творчість культової групи Queen, але й факти з життя їхнього неперевершеного вокаліста.

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Проходьте тест і діліться результатом з друзями. Успіхів!

 

 

Теги: Публікації Великобританія Музика LifeStyle Кіно Тести
Джерело: 24 канал
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